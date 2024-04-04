Путин стал почетным участником «Клуба 89», Артюхов назвал защиту экологии приоритетом Ямала

В ЯНАО появится новый туристический центр «Клуб 89»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
В ЯНАО появится новый туристический центр «Клуб 89», губернатор Артюхов выступил на пленарной сессии «Хрупкая Артика» Фото:

Владимир Путин стал почетным участником «Клуба 89», а губернатор округа Дмитрий Артюхов назвал защиту экологии приоритетом Ямала. Об этих и других событиях в округе 4 апреля — в материале URA.RU.

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Владимир Путин стал почетным участником «Клуба 89», а губернатор округа Дмитрий Артюхов назвал защиту экологии приоритетом Ямала. Об этих и других событиях в округе 4 апреля — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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