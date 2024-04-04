Путин стал почетным участником «Клуба 89», Артюхов назвал защиту экологии приоритетом Ямала

В ЯНАО появится новый туристический центр «Клуб 89»

04 апреля 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Владимир Путин стал почетным участником «Клуба 89», а губернатор округа Дмитрий Артюхов назвал защиту экологии приоритетом Ямала. Об этих и других событиях в округе 4 апреля — в материале URA.RU.