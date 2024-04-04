Путин стал почетным участником «Клуба 89», Артюхов назвал защиту экологии приоритетом Ямала

В ЯНАО появится новый туристический центр «Клуб 89», губернатор Артюхов выступил на пленарной сессии «Хрупкая Артика»
Владимир Путин стал почетным участником «Клуба 89», а губернатор округа Дмитрий Артюхов назвал защиту экологии приоритетом Ямала. Об этих и других событиях в округе 4 апреля — в материале URA.RU.
- Владимира Путина назвали почетным участником ямальского туристического проекта «Клуб 89». О новом статусе президенту сообщили на видеоконференции, посвященной открытию российских молодежных центров.
- Глава региона Дмитрий Артюхов выступил на пленарной сессии «Хрупкая Арктика» Ямальского нефтегазового форума. Глава региона назвал защиту экологии приоритетом ЯНАО.
- Благотворительный фонд ЯНАО оказал детям помощь на 750 млн рублей. Губернатор округа Дмитрий Артюхов приобрел статуэтку из кости «Материнство» работы ямальского мастера Никиты Хороля.
- Мэр Нового Уренгоя рассказал о ходе капремонта важного для города моста. В Новом Уренгое (ЯНАО) продолжается капитальный ремонт старого моста через реку Томчаруяха.
- НОВАТЭК рассматривает возможность сокращения линий сжижения на заводе «Арктик СПГ-2» до двух. Третью линию компания собирается использовать на заводе «Мурманский СПГ».
- Лабытнанги и Приуральский район ЯНАО объединят в муниципальный округ. Районным центром станет Лабытнанги, а объединенную территорию возглавит нынешний глава города Марина Трескова.
- Топ востребованных рабочих специалистов в ЯНАО на I квартал 2024 года. Наиболее востребованными рабочими профессиями в ЯНАО, по итогам I квартала текущего года, стали машинисты, сварщики, монтажники и крановщики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!