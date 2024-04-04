Почему топит дома в городе Куртамыш: объяснение народного синоптика

Синоптик-любитель: в курганской реке Куртамыш вырос уровень из-за талых вод

05 апреля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

В курганском городе начало подтапливать дворы из-за талых вод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В городе Куртамыш Курганской области произошло разливание реки, которое было вызвано активным таянием снега. К началу марта высота снежного покрова достигла 58 сантиметров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Уровень там вырос из-за талых вод. В Куртамыше в этом году было много снега. На начало марта высота покрова достигала 58 см. Талые воды из Куртамыша являются водами местного стока», — пояснил Винштейн. Синоптик добавил, что позже талые воды попадут в русло Тобола и будут заполнять пойму между Куртамышом и Курганом. Отмечается, что таяние снега и дальнейшее повышение уровня воды в Куртамыше привело к тому, что начало затапливать дворы и улицы. Под воду также начал уходить мост на улице Гоголя, так называемое Анакино поле. При этом отмечается, что прирост уровня воды в реке Тобол не имеет отношения к реке Куртамыш, поскольку это река не является притоком. Подтопление и эвакуация жителей Куртамыша стала для чиновников неожиданностью. Изначально округ в принципе не входил в список населенных пунктов, которым грозит ЧС. В связи с этим, Винштейн объяснил, что предсказать паводок в Куртамыше было практически невозможно, потому что местные чиновники и синоптики не составляют прогнозов для малых рек. «Прогнозирование затопления на малых реках сложно. Вода приходит быстро и уходит тоже быстро. Чем меньше река, тем быстрее на ней протекает половодье», — добавил народный синоптик. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе жителей подтопленных домов готовили к эвакуации. В городе Куртамыше дворы жильцов по улице Щорса, затопило водой. Из 26 подтопленных домов в городе к утру 5 апреля удалось эвакуировать 47 человек, из них 11 — это дети. URA.RU также запустило онлайн-трансляцию о том, как обстоят дела в городе Куртамыш. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Куртамыш Курганской области произошло разливание реки, которое было вызвано активным таянием снега. К началу марта высота снежного покрова достигла 58 сантиметров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Уровень там вырос из-за талых вод. В Куртамыше в этом году было много снега. На начало марта высота покрова достигала 58 см. Талые воды из Куртамыша являются водами местного стока», — пояснил Винштейн. Синоптик добавил, что позже талые воды попадут в русло Тобола и будут заполнять пойму между Куртамышом и Курганом. Отмечается, что таяние снега и дальнейшее повышение уровня воды в Куртамыше привело к тому, что начало затапливать дворы и улицы. Под воду также начал уходить мост на улице Гоголя, так называемое Анакино поле. При этом отмечается, что прирост уровня воды в реке Тобол не имеет отношения к реке Куртамыш, поскольку это река не является притоком. Подтопление и эвакуация жителей Куртамыша стала для чиновников неожиданностью. Изначально округ в принципе не входил в список населенных пунктов, которым грозит ЧС. В связи с этим, Винштейн объяснил, что предсказать паводок в Куртамыше было практически невозможно, потому что местные чиновники и синоптики не составляют прогнозов для малых рек. «Прогнозирование затопления на малых реках сложно. Вода приходит быстро и уходит тоже быстро. Чем меньше река, тем быстрее на ней протекает половодье», — добавил народный синоптик. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе жителей подтопленных домов готовили к эвакуации. В городе Куртамыше дворы жильцов по улице Щорса, затопило водой. Из 26 подтопленных домов в городе к утру 5 апреля удалось эвакуировать 47 человек, из них 11 — это дети. URA.RU также запустило онлайн-трансляцию о том, как обстоят дела в городе Куртамыш.