Тюменские власти раскрыли подробности ЧП в Тобольске

В Тобольске на месте оцепления возле детского сада нашли атрибут для страйкбола

07 апреля 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

О подозрительном предмете очевидцы сообщили в полицию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) предмет, найденный в лесополосе возле детского сада, не представляет опасности. Правительство области в соцсети сообщило, что это атрибут для игры в страйкбол. «Сегодня днем в Тобольске на улице 5-я Северная в районе дома № 11 местные жители нашли подозрительный предмет и сообщили правоохранительным органам. Подозрительный предмет не представляет опасности для окружающих. Это предмет для игры в страйкбол», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области». Информация об оцеплении территории детского сада и лесополосы близь него появилась в соцсетях 7 апреля. Очевидцы рассказали, что на месте работают силовики, а местность обследуют с собаками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске (Тюменская область) предмет, найденный в лесополосе возле детского сада, не представляет опасности. Правительство области в соцсети сообщило, что это атрибут для игры в страйкбол. «Сегодня днем в Тобольске на улице 5-я Северная в районе дома № 11 местные жители нашли подозрительный предмет и сообщили правоохранительным органам. Подозрительный предмет не представляет опасности для окружающих. Это предмет для игры в страйкбол», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области». Информация об оцеплении территории детского сада и лесополосы близь него появилась в соцсетях 7 апреля. Очевидцы рассказали, что на месте работают силовики, а местность обследуют с собаками.