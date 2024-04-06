Тюменские власти раскрыли подробности ЧП в Тобольске

В Тобольске (Тюменская область) предмет, найденный в лесополосе возле детского сада, не представляет опасности. Правительство области в соцсети сообщило, что это атрибут для игры в страйкбол.
«Сегодня днем в Тобольске на улице 5-я Северная в районе дома № 11 местные жители нашли подозрительный предмет и сообщили правоохранительным органам. Подозрительный предмет не представляет опасности для окружающих. Это предмет для игры в страйкбол», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области».
Информация об оцеплении территории детского сада и лесополосы близь него появилась в соцсетях 7 апреля. Очевидцы рассказали, что на месте работают силовики, а местность обследуют с собаками.
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В Тобольске (Тюменская область) предмет, найденный в лесополосе возле детского сада, не представляет опасности. Правительство области в соцсети сообщило, что это атрибут для игры в страйкбол. «Сегодня днем в Тобольске на улице 5-я Северная в районе дома № 11 местные жители нашли подозрительный предмет и сообщили правоохранительным органам. Подозрительный предмет не представляет опасности для окружающих. Это предмет для игры в страйкбол», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области». Информация об оцеплении территории детского сада и лесополосы близь него появилась в соцсетях 7 апреля. Очевидцы рассказали, что на месте работают силовики, а местность обследуют с собаками.