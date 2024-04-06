06 апреля 2024

В Тюмени пьяный водитель без прав уснул после ДТП со столбом

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Новые автомобили для УГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, полиция, дпс
После ДТП водитель уснул в машине сотрудников ГИБДД Фото:

В Тюмени водитель на автомобиле Ford Transit врезался в светофор на улице Пермякова. По информации областного управления ГИБДД, нарушитель оказался пьян и не имел водительских прав, а сразу после ДТП уснул в машине правоохранителей.

«Тюменец въехал на автомобиле Ford Transit в мачту светофора на улице Пермякова, 11 в Тюмени. Водитель был пьян. Права управления транспортом тюменец не имеет. После спокойно уснул в машине ДПС», — сообщили в telegram-канале ведомства подробности ДТП.

В ведомстве уточнили, что автомобиль был угнан. Предварительно нарушитель украл машину с территории организации на улице Харьковской.

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В Тюмени водитель на автомобиле Ford Transit врезался в светофор на улице Пермякова. По информации областного управления ГИБДД, нарушитель оказался пьян и не имел водительских прав, а сразу после ДТП уснул в машине правоохранителей. «Тюменец въехал на автомобиле Ford Transit в мачту светофора на улице Пермякова, 11 в Тюмени. Водитель был пьян. Права управления транспортом тюменец не имеет. После спокойно уснул в машине ДПС», — сообщили в telegram-канале ведомства подробности ДТП. В ведомстве уточнили, что автомобиль был угнан. Предварительно нарушитель украл машину с территории организации на улице Харьковской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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