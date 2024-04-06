В Тюмени пьяный водитель без прав уснул после ДТП со столбом

В Тюмени водитель на автомобиле Ford Transit врезался в светофор на улице Пермякова. По информации областного управления ГИБДД, нарушитель оказался пьян и не имел водительских прав, а сразу после ДТП уснул в машине правоохранителей.
«Тюменец въехал на автомобиле Ford Transit в мачту светофора на улице Пермякова, 11 в Тюмени. Водитель был пьян. Права управления транспортом тюменец не имеет. После спокойно уснул в машине ДПС», — сообщили в telegram-канале ведомства подробности ДТП.
В ведомстве уточнили, что автомобиль был угнан. Предварительно нарушитель украл машину с территории организации на улице Харьковской.
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В Тюмени водитель на автомобиле Ford Transit врезался в светофор на улице Пермякова. По информации областного управления ГИБДД, нарушитель оказался пьян и не имел водительских прав, а сразу после ДТП уснул в машине правоохранителей. «Тюменец въехал на автомобиле Ford Transit в мачту светофора на улице Пермякова, 11 в Тюмени. Водитель был пьян. Права управления транспортом тюменец не имеет. После спокойно уснул в машине ДПС», — сообщили в telegram-канале ведомства подробности ДТП. В ведомстве уточнили, что автомобиль был угнан. Предварительно нарушитель украл машину с территории организации на улице Харьковской.