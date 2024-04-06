В ЯНАО закрывается зимник из-за погоды

Зимник закрывается с полуночи 8 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО зимняя автодорога Коротчаево — Красноселькуп закрывается с 8 апреля. В окружном дептрансе объяснили введенное ограничение неблагоприятными погодными условиями.

«С полуночи 8 апреля закроется движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп. Причина — неблагоприятные погодные условия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в регионе усиливается ветер, а водителям рекомендовано быть осторожными на дорогах и не выезжать на загородные трассы.

Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги и часть зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале были закрыты 6 апреля. Температура воздуха до середины следующей недели в ЯНАО будет ниже климатической нормы на 4-6 градусов.