В ЯНАО закрывается зимник из-за погоды

В ЯНАО зимняя автодорога Коротчаево — Красноселькуп закрывается с 8 апреля. В окружном дептрансе объяснили введенное ограничение неблагоприятными погодными условиями.
«С полуночи 8 апреля закроется движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп. Причина — неблагоприятные погодные условия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в регионе усиливается ветер, а водителям рекомендовано быть осторожными на дорогах и не выезжать на загородные трассы.
Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги и часть зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале были закрыты 6 апреля. Температура воздуха до середины следующей недели в ЯНАО будет ниже климатической нормы на 4-6 градусов.
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В ЯНАО зимняя автодорога Коротчаево — Красноселькуп закрывается с 8 апреля. В окружном дептрансе объяснили введенное ограничение неблагоприятными погодными условиями. «С полуночи 8 апреля закроется движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп. Причина — неблагоприятные погодные условия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в регионе усиливается ветер, а водителям рекомендовано быть осторожными на дорогах и не выезжать на загородные трассы. Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги и часть зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале были закрыты 6 апреля. Температура воздуха до середины следующей недели в ЯНАО будет ниже климатической нормы на 4-6 градусов.