Из-за паводка в Курганской области пациентов и персонал Галишевского психоневрологического интерната из села Утятское эвакуируют в другие медучреждения региона. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Всех пациентов из Галишевского психоневрологического интерната в Утятском эвакуируют в другое место. Также вместе с ними переезжает и персонал медучреждения», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе правительства Курганской области данную информацию URA.RU подтвердили. Эвакуацией занимается ГУ соцзащиты населения региона. «В интернате 75 проживающих. 47 человек временно размещают в Сафакулевский ПНИ, остальных — в Куртамышский и Скоблинский ПНИ», — сообщили в правительстве. Пациентов и персонал перевозят на автобусах, транспорте интерната и машинах скорой помощи.
В связи с паводком эвакуация жителей Курганской области проходит в Целинном, Звериноголовском, Притобольном, Кетовском, Куртамышском и Белозерском округах, а также в самом Кургане. Всего с начала паводка в регионе был эвакуирован 571 человек, сообщало ГУ МЧС по региону. Вся информация о ситуации с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.
Пациентов и персонал Галишевского ПНИ эвакуируют в другие медучреждения из-за паводка
Фото: автор неизвестен, telegram-канал «Курганская область официально» https://t.me/kurganskayaobl/25241
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Из-за паводка в Курганской области пациентов и персонал Галишевского психоневрологического интерната из села Утятское эвакуируют в другие медучреждения региона. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Всех пациентов из Галишевского психоневрологического интерната в Утятском эвакуируют в другое место. Также вместе с ними переезжает и персонал медучреждения», — сообщил инсайдер. В пресс-службе правительства Курганской области данную информацию URA.RU подтвердили. Эвакуацией занимается ГУ соцзащиты населения региона. «В интернате 75 проживающих. 47 человек временно размещают в Сафакулевский ПНИ, остальных — в Куртамышский и Скоблинский ПНИ», — сообщили в правительстве. Пациентов и персонал перевозят на автобусах, транспорте интерната и машинах скорой помощи. В связи с паводком эвакуация жителей Курганской области проходит в Целинном, Звериноголовском, Притобольном, Кетовском, Куртамышском и Белозерском округах, а также в самом Кургане. Всего с начала паводка в регионе был эвакуирован 571 человек, сообщало ГУ МЧС по региону. Вся информация о ситуации с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.