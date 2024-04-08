В курганском медучреждении из-за паводка эвакуируют пациентов и персонал. Фото

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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Целинный район. Курган, инвалидная коляска, инвалидное кресло
В Притобольном округе эвакуируют десятки пациентов Галишевского ПНИ Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Из-за паводка в Курганской области пациентов и персонал Галишевского психоневрологического интерната из села Утятское эвакуируют в другие медучреждения региона. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Всех пациентов из Галишевского психоневрологического интерната в Утятском эвакуируют в другое место. Также вместе с ними переезжает и персонал медучреждения», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе правительства Курганской области данную информацию URA.RU подтвердили. Эвакуацией занимается ГУ соцзащиты населения региона. «В интернате 75 проживающих. 47 человек временно размещают в Сафакулевский ПНИ, остальных — в Куртамышский и Скоблинский ПНИ», — сообщили в правительстве. Пациентов и персонал перевозят на автобусах, транспорте интерната и машинах скорой помощи.

В связи с паводком эвакуация жителей Курганской области проходит в Целинном, Звериноголовском, Притобольном, Кетовском, Куртамышском и Белозерском округах, а также в самом Кургане. Всего с начала паводка в регионе был эвакуирован 571 человек, сообщало ГУ МЧС по региону. Вся информация о ситуации с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.

Пациентов и персонал Галишевского ПНИ эвакуируют в другие медучреждения из-за паводка
Пациентов и персонал Галишевского ПНИ эвакуируют в другие медучреждения из-за паводка
Фото:

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Из-за паводка в Курганской области пациентов и персонал Галишевского психоневрологического интерната из села Утятское эвакуируют в другие медучреждения региона. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Всех пациентов из Галишевского психоневрологического интерната в Утятском эвакуируют в другое место. Также вместе с ними переезжает и персонал медучреждения», — сообщил инсайдер. В пресс-службе правительства Курганской области данную информацию URA.RU подтвердили. Эвакуацией занимается ГУ соцзащиты населения региона. «В интернате 75 проживающих. 47 человек временно размещают в Сафакулевский ПНИ, остальных — в Куртамышский и Скоблинский ПНИ», — сообщили в правительстве. Пациентов и персонал перевозят на автобусах, транспорте интерната и машинах скорой помощи. В связи с паводком эвакуация жителей Курганской области проходит в Целинном, Звериноголовском, Притобольном, Кетовском, Куртамышском и Белозерском округах, а также в самом Кургане. Всего с начала паводка в регионе был эвакуирован 571 человек, сообщало ГУ МЧС по региону. Вся информация о ситуации с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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