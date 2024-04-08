08 апреля 2024

Жительница Тюменской области разбила о голову бывшего графин и пырнула его ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Двойное нападение случилось на фоне употребления алкоголя Фото:

В селе Ворогушино Тюменской области женщина дважды напала на бывшего мужа: сначала разбила о его голову графин, а затем ударила ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

«В селе Ворогушино совместно проживающие бывшие супруги распивали спиртное. В ходе ссоры 58-летняя женщина нанесла мужчине удар по голове керамическим графином, а затем предложила вызвать скорую, но тот отказался. Через непродолжительное время конфликт продолжился, и бывшая жена взяла кухонный нож и ударила потерпевшего в бедро», — рассказали в полиции.

Прибывшие на место силовики застали на месте преступления и нападавшую, и ее окровавленного бывшего супруга. В отношении женщины возбудили уголовное дело. За причинение легкого вреда здоровью ей грозит до двух лет лишения свободы.

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В селе Ворогушино Тюменской области женщина дважды напала на бывшего мужа: сначала разбила о его голову графин, а затем ударила ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «В селе Ворогушино совместно проживающие бывшие супруги распивали спиртное. В ходе ссоры 58-летняя женщина нанесла мужчине удар по голове керамическим графином, а затем предложила вызвать скорую, но тот отказался. Через непродолжительное время конфликт продолжился, и бывшая жена взяла кухонный нож и ударила потерпевшего в бедро», — рассказали в полиции. Прибывшие на место силовики застали на месте преступления и нападавшую, и ее окровавленного бывшего супруга. В отношении женщины возбудили уголовное дело. За причинение легкого вреда здоровью ей грозит до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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