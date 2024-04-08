Жительница Тюменской области разбила о голову бывшего графин и пырнула его ножом

09 апреля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Двойное нападение случилось на фоне употребления алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Ворогушино Тюменской области женщина дважды напала на бывшего мужа: сначала разбила о его голову графин, а затем ударила ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «В селе Ворогушино совместно проживающие бывшие супруги распивали спиртное. В ходе ссоры 58-летняя женщина нанесла мужчине удар по голове керамическим графином, а затем предложила вызвать скорую, но тот отказался. Через непродолжительное время конфликт продолжился, и бывшая жена взяла кухонный нож и ударила потерпевшего в бедро», — рассказали в полиции. Прибывшие на место силовики застали на месте преступления и нападавшую, и ее окровавленного бывшего супруга. В отношении женщины возбудили уголовное дело. За причинение легкого вреда здоровью ей грозит до двух лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Ворогушино Тюменской области женщина дважды напала на бывшего мужа: сначала разбила о его голову графин, а затем ударила ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «В селе Ворогушино совместно проживающие бывшие супруги распивали спиртное. В ходе ссоры 58-летняя женщина нанесла мужчине удар по голове керамическим графином, а затем предложила вызвать скорую, но тот отказался. Через непродолжительное время конфликт продолжился, и бывшая жена взяла кухонный нож и ударила потерпевшего в бедро», — рассказали в полиции. Прибывшие на место силовики застали на месте преступления и нападавшую, и ее окровавленного бывшего супруга. В отношении женщины возбудили уголовное дело. За причинение легкого вреда здоровью ей грозит до двух лет лишения свободы.