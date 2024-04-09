Россельхознадзор сможет блокировать некачественный товар на кассе

В конце 2024 года Россельхознадзор получит право блокировать, запрещать или приостанавливать оборот некачественных или небезопасных продуктов, наравне с Роспотребнадором. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
«Механизм блокировки нелегальных товаров на кассе — инструмент оперативного реагирования на выявленные нарушения для надзорных органов. Он позволяет минимизировать риски приобретения такой продукции», — рассказали «Известиям» в ведомстве. Там добавили, что к концу 2024 года Россельхознадзор сможет блокировать некачественный товар, как и Роспотребнадзор.
Сейчас Россельхознадзор, Минпромторг и Центр развития перспективных технологий должны разработать специальный механизм, для этого. Он будет готов уже в третьем квартале 2024 года.
Это значит, что товар, который, например, является фальсификатом (состав не соответствует свойствам, заявленным на упаковке — прим. URA.RU), невозможно будет пробить на кассе. Таким образом, к покупателям будет попадать меньше некачественной и вредной продукции.
В России запущен механизм блокировки продажи просроченной продукции на кассах магазинов с использованием системы маркировки. Первыми под контроль попали табачные изделия и пивная продукция.
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