09 апреля 2024

Россельхознадзор сможет блокировать некачественный товар на кассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Финалисты конкурса красоты в Сима-ленде. Екатеринбург, касса
Фальсификат невозможно будет пробить на кассе Фото:

В конце 2024 года Россельхознадзор получит право блокировать, запрещать или приостанавливать оборот некачественных или небезопасных продуктов, наравне с Роспотребнадором. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Механизм блокировки нелегальных товаров на кассе — инструмент оперативного реагирования на выявленные нарушения для надзорных органов. Он позволяет минимизировать риски приобретения такой продукции», — рассказали «Известиям» в ведомстве. Там добавили, что к концу 2024 года Россельхознадзор сможет блокировать некачественный товар, как и Роспотребнадзор.

Сейчас Россельхознадзор, Минпромторг и Центр развития перспективных технологий должны разработать специальный механизм, для этого. Он будет готов уже в третьем квартале 2024 года.

Это значит, что товар, который, например, является фальсификатом (состав не соответствует свойствам, заявленным на упаковке — прим. URA.RU), невозможно будет пробить на кассе. Таким образом, к покупателям будет попадать меньше некачественной и вредной продукции.

В России запущен механизм блокировки продажи просроченной продукции на кассах магазинов с использованием системы маркировки. Первыми под контроль попали табачные изделия и пивная продукция.

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В конце 2024 года Россельхознадзор получит право блокировать, запрещать или приостанавливать оборот некачественных или небезопасных продуктов, наравне с Роспотребнадором. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. «Механизм блокировки нелегальных товаров на кассе — инструмент оперативного реагирования на выявленные нарушения для надзорных органов. Он позволяет минимизировать риски приобретения такой продукции», — рассказали «Известиям» в ведомстве. Там добавили, что к концу 2024 года Россельхознадзор сможет блокировать некачественный товар, как и Роспотребнадзор. Сейчас Россельхознадзор, Минпромторг и Центр развития перспективных технологий должны разработать специальный механизм, для этого. Он будет готов уже в третьем квартале 2024 года. Это значит, что товар, который, например, является фальсификатом (состав не соответствует свойствам, заявленным на упаковке — прим. URA.RU), невозможно будет пробить на кассе. Таким образом, к покупателям будет попадать меньше некачественной и вредной продукции. В России запущен механизм блокировки продажи просроченной продукции на кассах магазинов с использованием системы маркировки. Первыми под контроль попали табачные изделия и пивная продукция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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