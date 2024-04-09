Россельхознадзор сможет блокировать некачественный товар на кассе

10 апреля 2024 в 05:21 Размер текста - 17 +

Фальсификат невозможно будет пробить на кассе Фото: Размик Закарян © URA.RU В конце 2024 года Россельхознадзор получит право блокировать, запрещать или приостанавливать оборот некачественных или небезопасных продуктов, наравне с Роспотребнадором. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. «Механизм блокировки нелегальных товаров на кассе — инструмент оперативного реагирования на выявленные нарушения для надзорных органов. Он позволяет минимизировать риски приобретения такой продукции», — рассказали «Известиям» в ведомстве. Там добавили, что к концу 2024 года Россельхознадзор сможет блокировать некачественный товар, как и Роспотребнадзор. Сейчас Россельхознадзор, Минпромторг и Центр развития перспективных технологий должны разработать специальный механизм, для этого. Он будет готов уже в третьем квартале 2024 года. Это значит, что товар, который, например, является фальсификатом (состав не соответствует свойствам, заявленным на упаковке — прим. URA.RU), невозможно будет пробить на кассе. Таким образом, к покупателям будет попадать меньше некачественной и вредной продукции. В России запущен механизм блокировки продажи просроченной продукции на кассах магазинов с использованием системы маркировки. Первыми под контроль попали табачные изделия и пивная продукция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конце 2024 года Россельхознадзор получит право блокировать, запрещать или приостанавливать оборот некачественных или небезопасных продуктов, наравне с Роспотребнадором. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. «Механизм блокировки нелегальных товаров на кассе — инструмент оперативного реагирования на выявленные нарушения для надзорных органов. Он позволяет минимизировать риски приобретения такой продукции», — рассказали «Известиям» в ведомстве. Там добавили, что к концу 2024 года Россельхознадзор сможет блокировать некачественный товар, как и Роспотребнадзор. Сейчас Россельхознадзор, Минпромторг и Центр развития перспективных технологий должны разработать специальный механизм, для этого. Он будет готов уже в третьем квартале 2024 года. Это значит, что товар, который, например, является фальсификатом (состав не соответствует свойствам, заявленным на упаковке — прим. URA.RU), невозможно будет пробить на кассе. Таким образом, к покупателям будет попадать меньше некачественной и вредной продукции. В России запущен механизм блокировки продажи просроченной продукции на кассах магазинов с использованием системы маркировки. Первыми под контроль попали табачные изделия и пивная продукция.