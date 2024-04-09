Руководитель отдела логистики из Тюмени выиграл в лотерею более 14 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». На выигранные деньги тюменец планирует купить трехкомнатную квартиру.
«Мужчина скролил билеты в мобильном приложении „Столото“ до тех пор, пока рисунок из числовой комбинации в игровом поле билета ему понравился бы визуально. Благодаря своему упорству и изобретательности Анатолий выиграл суперприз 14 462 460 рублей», — сообщили в пресс-службе компании.
Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Тюменской области выиграл 1,2 миллиона рублей в лотерее «Золотая подкова». Как отметил победитель, он никогда прежде не участвовал в подобных розыгрышах.
Фото предоставлено пресс-службой «Столото»
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Руководитель отдела логистики из Тюмени выиграл в лотерею более 14 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». На выигранные деньги тюменец планирует купить трехкомнатную квартиру. «Мужчина скролил билеты в мобильном приложении „Столото“ до тех пор, пока рисунок из числовой комбинации в игровом поле билета ему понравился бы визуально. Благодаря своему упорству и изобретательности Анатолий выиграл суперприз 14 462 460 рублей», — сообщили в пресс-службе компании. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Тюменской области выиграл 1,2 миллиона рублей в лотерее «Золотая подкова». Как отметил победитель, он никогда прежде не участвовал в подобных розыгрышах.