В «Столото» рассказали, сколько денег получит на руки лотерейный миллионер из Тюмени

«Столото»: лотерейный миллионер из Тюмени получит на руки около 12 млн рублей

Логист из Тюмени выиграл в лотерею 14 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Логист из Тюмени, который выиграл 14 млн рублей в лотерею, получит после вычета налогов около 12 млн. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото».

«Анатолий из Тюмени выиграл 14 462 460 рублей. На руки он получит сумму 12 393 091 рублей. Сумма налога составила 2 069 369 рублей», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени руководитель отдела логистики выиграл в лотерею более 14 млн рублей. На выигранные деньги тюменец планирует купить трехкомнатную квартиру.