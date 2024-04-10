В «Столото» рассказали, сколько денег получит на руки лотерейный миллионер из Тюмени

Логист из Тюмени выиграл в лотерею 14 млн рублей
Логист из Тюмени, который выиграл 14 млн рублей в лотерею, получит после вычета налогов около 12 млн. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото».
«Анатолий из Тюмени выиграл 14 462 460 рублей. На руки он получит сумму 12 393 091 рублей. Сумма налога составила 2 069 369 рублей», — рассказали в пресс-службе компании.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени руководитель отдела логистики выиграл в лотерею более 14 млн рублей. На выигранные деньги тюменец планирует купить трехкомнатную квартиру.
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