В «Столото» рассказали, сколько денег получит на руки лотерейный миллионер из Тюмени

«Столото»: лотерейный миллионер из Тюмени получит на руки около 12 млн рублей
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, азартные игры, лотерея, лотерейный билет, государственные лотереи, спортлото
Логист из Тюмени выиграл в лотерею 14 млн рублей Фото:

Логист из Тюмени, который выиграл 14 млн рублей в лотерею, получит после вычета налогов около 12 млн. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото».

«Анатолий из Тюмени выиграл 14 462 460 рублей. На руки он получит сумму 12 393 091 рублей. Сумма налога составила 2 069 369 рублей», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени руководитель отдела логистики выиграл в лотерею более 14 млн рублей. На выигранные деньги тюменец планирует купить трехкомнатную квартиру.

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Логист из Тюмени, который выиграл 14 млн рублей в лотерею, получит после вычета налогов около 12 млн. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото». «Анатолий из Тюмени выиграл 14 462 460 рублей. На руки он получит сумму 12 393 091 рублей. Сумма налога составила 2 069 369 рублей», — рассказали в пресс-службе компании. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени руководитель отдела логистики выиграл в лотерею более 14 млн рублей. На выигранные деньги тюменец планирует купить трехкомнатную квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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