11 апреля 2024

В Сургуте за 22 млн рублей отремонтируют крыльцо в мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, администрация сургута, ограждение на митинге
Входная группа в мэрии не ремонтировалась боле 30 лет Фото:

Мэрия Сургута (ХМАО) намерена за 22 млн рублей отремонтировать в здании администрации входную группу, которая не обновлялась более 30 лет и стала небезопасна для эксплуатации. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Это не просто ремонт, а капитальный ремонт. Фактически входная группа будет полностью реконструироваться. Крыльцо администрации, входная группа ни разу капитально не ремонтировались за все годы эксплуатации. Это уже 33 года. Здание введено в эксплуатацию в 1991 году. Стоимость работ (22 млн рублей) рассчитана, исходя из строительных нормативов и объемов капремонта. Все открыто, прозрачно, понятно», — сообщили в мэрии.

Работы необходимо провести как можно быстрей, так как эксплуатация входной группы может быть небезопасна для жителей и сотрудников. «Эти работы необходимо провести неотложно, чтобы устранить износ несущих конструкций и гарантировать дальнейшую безопасную эксплуатацию здания. Ремонт откладывался неоднократно, однако сегодня это уже крайняя необходимость», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута намерена потратить 190 млн рублей на ремонт своего офиса. Речь идет о здании на улице Маяковского, которое изначально планировалось ремонтировать за счет проданных активов.

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Мэрия Сургута (ХМАО) намерена за 22 млн рублей отремонтировать в здании администрации входную группу, которая не обновлялась более 30 лет и стала небезопасна для эксплуатации. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Это не просто ремонт, а капитальный ремонт. Фактически входная группа будет полностью реконструироваться. Крыльцо администрации, входная группа ни разу капитально не ремонтировались за все годы эксплуатации. Это уже 33 года. Здание введено в эксплуатацию в 1991 году. Стоимость работ (22 млн рублей) рассчитана, исходя из строительных нормативов и объемов капремонта. Все открыто, прозрачно, понятно», — сообщили в мэрии. Работы необходимо провести как можно быстрей, так как эксплуатация входной группы может быть небезопасна для жителей и сотрудников. «Эти работы необходимо провести неотложно, чтобы устранить износ несущих конструкций и гарантировать дальнейшую безопасную эксплуатацию здания. Ремонт откладывался неоднократно, однако сегодня это уже крайняя необходимость», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута намерена потратить 190 млн рублей на ремонт своего офиса. Речь идет о здании на улице Маяковского, которое изначально планировалось ремонтировать за счет проданных активов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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