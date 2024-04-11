В Сургуте за 22 млн рублей отремонтируют крыльцо в мэрии

12 апреля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Входная группа в мэрии не ремонтировалась боле 30 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэрия Сургута (ХМАО) намерена за 22 млн рублей отремонтировать в здании администрации входную группу, которая не обновлялась более 30 лет и стала небезопасна для эксплуатации. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Это не просто ремонт, а капитальный ремонт. Фактически входная группа будет полностью реконструироваться. Крыльцо администрации, входная группа ни разу капитально не ремонтировались за все годы эксплуатации. Это уже 33 года. Здание введено в эксплуатацию в 1991 году. Стоимость работ (22 млн рублей) рассчитана, исходя из строительных нормативов и объемов капремонта. Все открыто, прозрачно, понятно», — сообщили в мэрии. Работы необходимо провести как можно быстрей, так как эксплуатация входной группы может быть небезопасна для жителей и сотрудников. «Эти работы необходимо провести неотложно, чтобы устранить износ несущих конструкций и гарантировать дальнейшую безопасную эксплуатацию здания. Ремонт откладывался неоднократно, однако сегодня это уже крайняя необходимость», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута намерена потратить 190 млн рублей на ремонт своего офиса. Речь идет о здании на улице Маяковского, которое изначально планировалось ремонтировать за счет проданных активов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Сургута (ХМАО) намерена за 22 млн рублей отремонтировать в здании администрации входную группу, которая не обновлялась более 30 лет и стала небезопасна для эксплуатации. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Это не просто ремонт, а капитальный ремонт. Фактически входная группа будет полностью реконструироваться. Крыльцо администрации, входная группа ни разу капитально не ремонтировались за все годы эксплуатации. Это уже 33 года. Здание введено в эксплуатацию в 1991 году. Стоимость работ (22 млн рублей) рассчитана, исходя из строительных нормативов и объемов капремонта. Все открыто, прозрачно, понятно», — сообщили в мэрии. Работы необходимо провести как можно быстрей, так как эксплуатация входной группы может быть небезопасна для жителей и сотрудников. «Эти работы необходимо провести неотложно, чтобы устранить износ несущих конструкций и гарантировать дальнейшую безопасную эксплуатацию здания. Ремонт откладывался неоднократно, однако сегодня это уже крайняя необходимость», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута намерена потратить 190 млн рублей на ремонт своего офиса. Речь идет о здании на улице Маяковского, которое изначально планировалось ремонтировать за счет проданных активов.