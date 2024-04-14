В Тюмени состоится премьера спектакля «Паралимпиец»

Главный герой пьесы стал инвалидом, спасая жизни детей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени покажут спектакль «Паралимпиец», в котором зрители увидят историю спортсмена с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказала URA.RU режиссер постановки, моноспектакль, несмотря на серьезность темы, поставлен с юмором.

«Спектакль „Паралимпиец“ — это монолог спортсмена, проплывающего персональную дистанцию со всеми ее препятствиями и юмором. Главный герой Павел Кондратьев в пьесе является собирательным образом: в результате взрыва он стал инвалидом, но спас жизни детей», — рассказала URA.RU режиссер спектакля Александра Тарабыкина.

Гастроли театра «Пара» пройдут в Тюмени 15—17 апреля. Пьеса написана российским драматургом Романом Габриа, чьи произведения неоднократно ставились на сцене Тюменского драматического театра. Ранее URA.RU писало, что Александра Тарабыкина была главной героиней реалити-шоу «Свободное сердце» — аналог программы «Холостячка».