14 апреля 2024

В Тюмени состоится премьера спектакля «Паралимпиец»

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня. Тюмень. 28.02.2014, факел паралимпиады сочи 2014, огонь
Главный герой пьесы стал инвалидом, спасая жизни детей Фото:

В Тюмени покажут спектакль «Паралимпиец», в котором зрители увидят историю спортсмена с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказала URA.RU режиссер постановки, моноспектакль, несмотря на серьезность темы, поставлен с юмором.

«Спектакль „Паралимпиец“ — это монолог спортсмена, проплывающего персональную дистанцию со всеми ее препятствиями и юмором. Главный герой Павел Кондратьев в пьесе является собирательным образом: в результате взрыва он стал инвалидом, но спас жизни детей», — рассказала URA.RU режиссер спектакля Александра Тарабыкина.

Гастроли театра «Пара» пройдут в Тюмени 15—17 апреля. Пьеса написана российским драматургом Романом Габриа, чьи произведения неоднократно ставились на сцене Тюменского драматического театра. Ранее URA.RU писало, что Александра Тарабыкина была главной героиней реалити-шоу «Свободное сердце» — аналог программы «Холостячка».

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В Тюмени покажут спектакль «Паралимпиец», в котором зрители увидят историю спортсмена с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказала URA.RU режиссер постановки, моноспектакль, несмотря на серьезность темы, поставлен с юмором. «Спектакль „Паралимпиец“ — это монолог спортсмена, проплывающего персональную дистанцию со всеми ее препятствиями и юмором. Главный герой Павел Кондратьев в пьесе является собирательным образом: в результате взрыва он стал инвалидом, но спас жизни детей», — рассказала URA.RU режиссер спектакля Александра Тарабыкина. Гастроли театра «Пара» пройдут в Тюмени 15—17 апреля. Пьеса написана российским драматургом Романом Габриа, чьи произведения неоднократно ставились на сцене Тюменского драматического театра. Ранее URA.RU писало, что Александра Тарабыкина была главной героиней реалити-шоу «Свободное сердце» — аналог программы «Холостячка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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