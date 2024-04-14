В Тюмени состоится премьера спектакля «Паралимпиец»

В Тюмени покажут спектакль «Паралимпиец», в котором зрители увидят историю спортсмена с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказала URA.RU режиссер постановки, моноспектакль, несмотря на серьезность темы, поставлен с юмором.
«Спектакль „Паралимпиец“ — это монолог спортсмена, проплывающего персональную дистанцию со всеми ее препятствиями и юмором. Главный герой Павел Кондратьев в пьесе является собирательным образом: в результате взрыва он стал инвалидом, но спас жизни детей», — рассказала URA.RU режиссер спектакля Александра Тарабыкина.
Гастроли театра «Пара» пройдут в Тюмени 15—17 апреля. Пьеса написана российским драматургом Романом Габриа, чьи произведения неоднократно ставились на сцене Тюменского драматического театра. Ранее URA.RU писало, что Александра Тарабыкина была главной героиней реалити-шоу «Свободное сердце» — аналог программы «Холостячка».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюмени покажут спектакль «Паралимпиец», в котором зрители увидят историю спортсмена с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказала URA.RU режиссер постановки, моноспектакль, несмотря на серьезность темы, поставлен с юмором. «Спектакль „Паралимпиец“ — это монолог спортсмена, проплывающего персональную дистанцию со всеми ее препятствиями и юмором. Главный герой Павел Кондратьев в пьесе является собирательным образом: в результате взрыва он стал инвалидом, но спас жизни детей», — рассказала URA.RU режиссер спектакля Александра Тарабыкина. Гастроли театра «Пара» пройдут в Тюмени 15—17 апреля. Пьеса написана российским драматургом Романом Габриа, чьи произведения неоднократно ставились на сцене Тюменского драматического театра. Ранее URA.RU писало, что Александра Тарабыкина была главной героиней реалити-шоу «Свободное сердце» — аналог программы «Холостячка».