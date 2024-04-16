Депутат Тюменской облдумы раскритиковал ленивых коллег из заксобрания

Депутат Вершинин: статус депутата накладывает обязательство по работе с людьми
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Вершинин Иван. Тюмень, вершинин иван
Вершинин разнес депутатов-лодырей Фото:

Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин раскритиковал коллег, которые отработали мало обращений от граждан. Народного избранника особенно возмутил низкий процент обращений к депутатам из Ямала.

«Когда депутат за три месяца отрабатывает одно-два обращения, это тоже вызывает определенные вопросы. Бывает ли он в своем избирательном округе, встречается ли с людьми? Понятно, что отдельные депутаты занимают очень серьезные должности и имеют высокую занятость по основному месту работы, но статус депутата накладывает обязательство по работе с людьми», — заявил Вершинин в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что в облдуме составили рейтинг самых популярных среди граждан депутатов, к которым приходит больше всего обращений. Среди них — Фуат Сайфитдинов, Тамара Казанцева, Регина Юхневич, Ольга Швецова, Владимир Майер.

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Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин раскритиковал коллег, которые отработали мало обращений от граждан. Народного избранника особенно возмутил низкий процент обращений к депутатам из Ямала. «Когда депутат за три месяца отрабатывает одно-два обращения, это тоже вызывает определенные вопросы. Бывает ли он в своем избирательном округе, встречается ли с людьми? Понятно, что отдельные депутаты занимают очень серьезные должности и имеют высокую занятость по основному месту работы, но статус депутата накладывает обязательство по работе с людьми», — заявил Вершинин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в облдуме составили рейтинг самых популярных среди граждан депутатов, к которым приходит больше всего обращений. Среди них — Фуат Сайфитдинов, Тамара Казанцева, Регина Юхневич, Ольга Швецова, Владимир Майер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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