Тюменского самокатчика отправят под арест за езду в пьяном виде

17 апреля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Мужчина проведет под арестом 10 суток Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мужчину, который управлял самокатом в нетрезвом состоянии и без прав отправили под арест на 10 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Мировой судья судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Тюмени привлек к административной ответственности Евгения В.,1987 года рождения. За управление электросамокатом без прав и в состоянии опьянения», — рассказали в пресс-службе судов Тюменской области. Суд установил, что мужчина управлял электросамокатом в нетрезвом состоянии и не имел водительских прав. Они были необходимы, так как его транспортное средство имеет мощность в 1000W. Мужчина в суде вину признал. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени пьяный водитель без прав врезался в светофор и уснул в машине правоохранителей. Сотрудники ДПС позже выяснили, что автомобиль, на котором было совершено ДТП оказался угнанным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчину, который управлял самокатом в нетрезвом состоянии и без прав отправили под арест на 10 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Мировой судья судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Тюмени привлек к административной ответственности Евгения В.,1987 года рождения. За управление электросамокатом без прав и в состоянии опьянения», — рассказали в пресс-службе судов Тюменской области. Суд установил, что мужчина управлял электросамокатом в нетрезвом состоянии и не имел водительских прав. Они были необходимы, так как его транспортное средство имеет мощность в 1000W. Мужчина в суде вину признал. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени пьяный водитель без прав врезался в светофор и уснул в машине правоохранителей. Сотрудники ДПС позже выяснили, что автомобиль, на котором было совершено ДТП оказался угнанным.