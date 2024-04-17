Тюменского самокатчика отправят под арест за езду в пьяном виде

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Клипарт Суд. Тюмень, решетка, судебное заседание, суд, клетка, камера заключения
Мужчина проведет под арестом 10 суток Фото:

Мужчину, который управлял самокатом в нетрезвом состоянии и без прав отправили под арест на 10 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Мировой судья судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Тюмени привлек к административной ответственности Евгения В.,1987 года рождения. За управление электросамокатом без прав и в состоянии опьянения», — рассказали в пресс-службе судов Тюменской области.

Суд установил, что мужчина управлял электросамокатом в нетрезвом состоянии и не имел водительских прав. Они были необходимы, так как его транспортное средство имеет мощность в 1000W. Мужчина в суде вину признал.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени пьяный водитель без прав врезался в светофор и уснул в машине правоохранителей. Сотрудники ДПС позже выяснили, что автомобиль, на котором было совершено ДТП оказался угнанным.

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Мужчину, который управлял самокатом в нетрезвом состоянии и без прав отправили под арест на 10 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Мировой судья судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Тюмени привлек к административной ответственности Евгения В.,1987 года рождения. За управление электросамокатом без прав и в состоянии опьянения», — рассказали в пресс-службе судов Тюменской области. Суд установил, что мужчина управлял электросамокатом в нетрезвом состоянии и не имел водительских прав. Они были необходимы, так как его транспортное средство имеет мощность в 1000W. Мужчина в суде вину признал. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени пьяный водитель без прав врезался в светофор и уснул в машине правоохранителей. Сотрудники ДПС позже выяснили, что автомобиль, на котором было совершено ДТП оказался угнанным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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