Тюменская девочка приняла участие в шоу кондитеров на федеральном канале

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День рождения ESTORY в Гринвиче. Екатеринбург, кухня, кусок торта
В торт тюменка добавила любимый ингредиент Агзамова — черную смородину Фото:

Тюменка Ирина Рюмина приняла участие в шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Эфир с тюменкой вышел 16 апреля.

«Хочу представить вам торт „Портал в будущее“. Маленький зайчик живет в настоящем. Он находит портал в будущее, невероятно светлое, красивое, блестящее. И, хорошенько подумав, он решает остаться в настоящем. Потому что каждый должен жить в своем времени, ведь время всегда хорошее», —рассказала Ирина во время презентации своего торта.

Ведущий шоу Ренат Агзамов оценил внешний вид торта и его вкус, куда тюменка добавили черную смородину — любимый ингредиент Агзамова. Девочка прошла в финал шоу.

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Тюменка Ирина Рюмина приняла участие в шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Эфир с тюменкой вышел 16 апреля. «Хочу представить вам торт „Портал в будущее“. Маленький зайчик живет в настоящем. Он находит портал в будущее, невероятно светлое, красивое, блестящее. И, хорошенько подумав, он решает остаться в настоящем. Потому что каждый должен жить в своем времени, ведь время всегда хорошее», —рассказала Ирина во время презентации своего торта. Ведущий шоу Ренат Агзамов оценил внешний вид торта и его вкус, куда тюменка добавили черную смородину — любимый ингредиент Агзамова. Девочка прошла в финал шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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