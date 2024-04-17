Тюменская девочка приняла участие в шоу кондитеров на федеральном канале

17 апреля 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

В торт тюменка добавила любимый ингредиент Агзамова — черную смородину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тюменка Ирина Рюмина приняла участие в шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Эфир с тюменкой вышел 16 апреля. «Хочу представить вам торт „Портал в будущее“. Маленький зайчик живет в настоящем. Он находит портал в будущее, невероятно светлое, красивое, блестящее. И, хорошенько подумав, он решает остаться в настоящем. Потому что каждый должен жить в своем времени, ведь время всегда хорошее», —рассказала Ирина во время презентации своего торта. Ведущий шоу Ренат Агзамов оценил внешний вид торта и его вкус, куда тюменка добавили черную смородину — любимый ингредиент Агзамова. Девочка прошла в финал шоу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменка Ирина Рюмина приняла участие в шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Эфир с тюменкой вышел 16 апреля. «Хочу представить вам торт „Портал в будущее“. Маленький зайчик живет в настоящем. Он находит портал в будущее, невероятно светлое, красивое, блестящее. И, хорошенько подумав, он решает остаться в настоящем. Потому что каждый должен жить в своем времени, ведь время всегда хорошее», —рассказала Ирина во время презентации своего торта. Ведущий шоу Ренат Агзамов оценил внешний вид торта и его вкус, куда тюменка добавили черную смородину — любимый ингредиент Агзамова. Девочка прошла в финал шоу.