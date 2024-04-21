21 апреля 2024
20 апреля 2024

Умер врач, воспитавший плеяду медицинских руководителей в ЯНАО. Фото

Ушел из жизни врач-хирург Алексей Апреутесей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вахта Памяти-2022. Челябинск, траур, гвоздики, цветы, похороны, рука
На 78-м году жизни скончался хирург Алексей Апреутесей Фото:

Известный врач-хирург Алексей Апреутесей скончался на 78-м году жизни. Он был основателем первой профессиональной команды хирургов в городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО). Его ученики заняли ключевые позиции в медицинской сфере региона, сообщает пресс-служба городской больницы.

«Алексей Никифорович всю свою жизнь отдал служению медицине и спасению людей. Его теплота, отзывчивость и остроумие навсегда останутся в наших сердцах. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье и близким», — говорится в сообщении пресс-службы Новоуренгойской ЦГБ в официальном telegram-канале.

Алексей Апреутесей, окончивший Кишиневский мединститут, посвятил 30 лет работы на благо здравоохранения Нового Уренгоя. В 2011 году он завершил свою карьеру на крайнем севере и переехал в столицу. Прощание с Алексеем Никифоровичем состоится 24 апреля в Москве.

Алексей Апреутесей проработал в Новом Уренгое более 30 лет
Алексей Апреутесей проработал в Новом Уренгое более 30 лет
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный врач-хирург Алексей Апреутесей скончался на 78-м году жизни. Он был основателем первой профессиональной команды хирургов в городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО). Его ученики заняли ключевые позиции в медицинской сфере региона, сообщает пресс-служба городской больницы. «Алексей Никифорович всю свою жизнь отдал служению медицине и спасению людей. Его теплота, отзывчивость и остроумие навсегда останутся в наших сердцах. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье и близким», — говорится в сообщении пресс-службы Новоуренгойской ЦГБ в официальном telegram-канале. Алексей Апреутесей, окончивший Кишиневский мединститут, посвятил 30 лет работы на благо здравоохранения Нового Уренгоя. В 2011 году он завершил свою карьеру на крайнем севере и переехал в столицу. Прощание с Алексеем Никифоровичем состоится 24 апреля в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...