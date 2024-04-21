Ушел из жизни врач-хирург Алексей Апреутесей

На 78-м году жизни скончался хирург Алексей Апреутесей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный врач-хирург Алексей Апреутесей скончался на 78-м году жизни. Он был основателем первой профессиональной команды хирургов в городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО). Его ученики заняли ключевые позиции в медицинской сфере региона, сообщает пресс-служба городской больницы.

«Алексей Никифорович всю свою жизнь отдал служению медицине и спасению людей. Его теплота, отзывчивость и остроумие навсегда останутся в наших сердцах. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье и близким», — говорится в сообщении пресс-службы Новоуренгойской ЦГБ в официальном telegram-канале.

Алексей Апреутесей, окончивший Кишиневский мединститут, посвятил 30 лет работы на благо здравоохранения Нового Уренгоя. В 2011 году он завершил свою карьеру на крайнем севере и переехал в столицу. Прощание с Алексеем Никифоровичем состоится 24 апреля в Москве.

Алексей Апреутесей проработал в Новом Уренгое более 30 лет официальный telegram-канал Новоуренгойской ЦГБ Фото: