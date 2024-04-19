19 апреля 2024

Казанский район Тюменской области пережил пик паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Огнёво, паводок. Огнёво
В Казанском районе уровень воды продолжает снижаться Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Казанский район Тюменской области (и село Казанское в частности) пережили пик паводка. За сутки вода в реке Ишим в районе населенных пунктов снизилась на 12 сантиметров. Это следует из гидрологических данных.

«Уровень воды в реке Ишим на посту в Ильинке. 19 апреля 08:00 — 884 см. 20 апреля 08:00 — 872 см», — следует из данных, предоставленных инфоцентром правительства Тюменской области.

Таким образом, за сутки уровень воды снизился на 12 см. В целом, падение началось еще 18 апреля. При этом вода все еще на 72 см превышает критический показатель, но о ее прибавлении речи не идет.

Как ранее писало URA.RU, села в Казанском районе избежали критического затопления. Максимально неблагоприятный прогноз по муниципальному образованию не оправдался. Однако в части сел ситуация по-прежнему сложная, три из них отрезаны.

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Казанский район Тюменской области (и село Казанское в частности) пережили пик паводка. За сутки вода в реке Ишим в районе населенных пунктов снизилась на 12 сантиметров. Это следует из гидрологических данных. «Уровень воды в реке Ишим на посту в Ильинке. 19 апреля 08:00 — 884 см. 20 апреля 08:00 — 872 см», — следует из данных, предоставленных инфоцентром правительства Тюменской области. Таким образом, за сутки уровень воды снизился на 12 см. В целом, падение началось еще 18 апреля. При этом вода все еще на 72 см превышает критический показатель, но о ее прибавлении речи не идет. Как ранее писало URA.RU, села в Казанском районе избежали критического затопления. Максимально неблагоприятный прогноз по муниципальному образованию не оправдался. Однако в части сел ситуация по-прежнему сложная, три из них отрезаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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