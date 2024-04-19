Казанский район Тюменской области пережил пик паводка

Казанский район Тюменской области (и село Казанское в частности) пережили пик паводка. За сутки вода в реке Ишим в районе населенных пунктов снизилась на 12 сантиметров. Это следует из гидрологических данных.
«Уровень воды в реке Ишим на посту в Ильинке. 19 апреля 08:00 — 884 см. 20 апреля 08:00 — 872 см», — следует из данных, предоставленных инфоцентром правительства Тюменской области.
Таким образом, за сутки уровень воды снизился на 12 см. В целом, падение началось еще 18 апреля. При этом вода все еще на 72 см превышает критический показатель, но о ее прибавлении речи не идет.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Казанский район Тюменской области (и село Казанское в частности) пережили пик паводка. За сутки вода в реке Ишим в районе населенных пунктов снизилась на 12 сантиметров. Это следует из гидрологических данных. «Уровень воды в реке Ишим на посту в Ильинке. 19 апреля 08:00 — 884 см. 20 апреля 08:00 — 872 см», — следует из данных, предоставленных инфоцентром правительства Тюменской области. Таким образом, за сутки уровень воды снизился на 12 см. В целом, падение началось еще 18 апреля. При этом вода все еще на 72 см превышает критический показатель, но о ее прибавлении речи не идет. Как ранее писало URA.RU, села в Казанском районе избежали критического затопления. Максимально неблагоприятный прогноз по муниципальному образованию не оправдался. Однако в части сел ситуация по-прежнему сложная, три из них отрезаны.