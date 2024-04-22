22 апреля 2024

Группа «Моя Мишель» выступит для тюменцев бесплатно

Группа «Моя Мишель» выступит в Тюмени 8 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Группа «Моя Мишель» станет хэдлайнером на тюменском фестивале «Музсходка» Фото:

В Тюмени в рамках музыкального фестиваля «Музсходка» бесплатно выступит группа «Моя Мишель». Сообщение об этом появилось на официальной странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». Группа является проектом московского музыкального продюсера Игоря Матвиенко.

«Фестиваль „Музсходка“ 7—8 июня, Тюмень. Без лишних слов, хэдлайнер этого года „Моя Мишель“. Увидимся у сцены 8 июня, вход бесплатный», — указано в сообщении.

Группа «Моя Мишель» стала известна широкой публике после участия в проекте «Главная сцена» на телеканале «Россия-1», которое привело коллектив к сотрудничеству с продюсером Игорем Матвиенко. Также группа принимала участие в рок-фестивалях «Нашествие», «Кубана» и «Соседний мир». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет фестиваль уличного искусства «Морфология улиц».

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В Тюмени в рамках музыкального фестиваля «Музсходка» бесплатно выступит группа «Моя Мишель». Сообщение об этом появилось на официальной странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». Группа является проектом московского музыкального продюсера Игоря Матвиенко. «Фестиваль „Музсходка“ 7—8 июня, Тюмень. Без лишних слов, хэдлайнер этого года „Моя Мишель“. Увидимся у сцены 8 июня, вход бесплатный», — указано в сообщении. Группа «Моя Мишель» стала известна широкой публике после участия в проекте «Главная сцена» на телеканале «Россия-1», которое привело коллектив к сотрудничеству с продюсером Игорем Матвиенко. Также группа принимала участие в рок-фестивалях «Нашествие», «Кубана» и «Соседний мир». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет фестиваль уличного искусства «Морфология улиц».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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