Группа «Моя Мишель» выступит для тюменцев бесплатно

Группа «Моя Мишель» выступит в Тюмени 8 июня

23 апреля 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Группа «Моя Мишель» станет хэдлайнером на тюменском фестивале «Музсходка» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в рамках музыкального фестиваля «Музсходка» бесплатно выступит группа «Моя Мишель». Сообщение об этом появилось на официальной странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». Группа является проектом московского музыкального продюсера Игоря Матвиенко. «Фестиваль „Музсходка“ 7—8 июня, Тюмень. Без лишних слов, хэдлайнер этого года „Моя Мишель“. Увидимся у сцены 8 июня, вход бесплатный», — указано в сообщении. Группа «Моя Мишель» стала известна широкой публике после участия в проекте «Главная сцена» на телеканале «Россия-1», которое привело коллектив к сотрудничеству с продюсером Игорем Матвиенко. Также группа принимала участие в рок-фестивалях «Нашествие», «Кубана» и «Соседний мир». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет фестиваль уличного искусства «Морфология улиц». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в рамках музыкального фестиваля «Музсходка» бесплатно выступит группа «Моя Мишель». Сообщение об этом появилось на официальной странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». Группа является проектом московского музыкального продюсера Игоря Матвиенко. «Фестиваль „Музсходка“ 7—8 июня, Тюмень. Без лишних слов, хэдлайнер этого года „Моя Мишель“. Увидимся у сцены 8 июня, вход бесплатный», — указано в сообщении. Группа «Моя Мишель» стала известна широкой публике после участия в проекте «Главная сцена» на телеканале «Россия-1», которое привело коллектив к сотрудничеству с продюсером Игорем Матвиенко. Также группа принимала участие в рок-фестивалях «Нашествие», «Кубана» и «Соседний мир». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет фестиваль уличного искусства «Морфология улиц».