Прозоров: Украина формировала подполье в России с 2015 года

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Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, сву, взрывное устройство, бомба
Прозоров заявил, что количество человек в диверсионных ячейках может исчисляться сотнями Фото:
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Украина с 2015 года формировала в России подполье и диверсионно-террористические ячейки. Они могут насчитывать сотни человек, но конкретная цифра известна только Киеву. Об этом сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Они прямо разрабатывали целые механизмы по созданию замаскированных своих ячеек диверсионно-террористических… Если в 2015 году, я помню, эти документы были подписаны в СБУ. И вот девять лет на создание», — передает РИА Новости слова Прозорова. Он отметил, что сложно оценить количество подобных ячеек, это могут быть сотни человек, конкретную цифру знают только в Киеве.

Ранее телеканал CNN сообщил, что украинская сторона создала в РФ диверсионные ячейки. Они состоят из профессиональных оперативников и сторонников проукраинских симпатий. Также, по заявлениям американских чиновников, Киев предоставил диверсантам беспилотники.

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Украина с 2015 года формировала в России подполье и диверсионно-террористические ячейки. Они могут насчитывать сотни человек, но конкретная цифра известна только Киеву. Об этом сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. «Они прямо разрабатывали целые механизмы по созданию замаскированных своих ячеек диверсионно-террористических… Если в 2015 году, я помню, эти документы были подписаны в СБУ. И вот девять лет на создание», — передает РИА Новости слова Прозорова. Он отметил, что сложно оценить количество подобных ячеек, это могут быть сотни человек, конкретную цифру знают только в Киеве. Ранее телеканал CNN сообщил, что украинская сторона создала в РФ диверсионные ячейки. Они состоят из профессиональных оперативников и сторонников проукраинских симпатий. Также, по заявлениям американских чиновников, Киев предоставил диверсантам беспилотники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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