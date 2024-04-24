Прозоров: Украина формировала подполье в России с 2015 года

24 апреля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Прозоров заявил, что количество человек в диверсионных ячейках может исчисляться сотнями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина с 2015 года формировала в России подполье и диверсионно-террористические ячейки. Они могут насчитывать сотни человек, но конкретная цифра известна только Киеву. Об этом сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. «Они прямо разрабатывали целые механизмы по созданию замаскированных своих ячеек диверсионно-террористических… Если в 2015 году, я помню, эти документы были подписаны в СБУ. И вот девять лет на создание», — передает РИА Новости слова Прозорова. Он отметил, что сложно оценить количество подобных ячеек, это могут быть сотни человек, конкретную цифру знают только в Киеве. Ранее телеканал CNN сообщил, что украинская сторона создала в РФ диверсионные ячейки. Они состоят из профессиональных оперативников и сторонников проукраинских симпатий. Также, по заявлениям американских чиновников, Киев предоставил диверсантам беспилотники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина с 2015 года формировала в России подполье и диверсионно-террористические ячейки. Они могут насчитывать сотни человек, но конкретная цифра известна только Киеву. Об этом сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. «Они прямо разрабатывали целые механизмы по созданию замаскированных своих ячеек диверсионно-террористических… Если в 2015 году, я помню, эти документы были подписаны в СБУ. И вот девять лет на создание», — передает РИА Новости слова Прозорова. Он отметил, что сложно оценить количество подобных ячеек, это могут быть сотни человек, конкретную цифру знают только в Киеве. Ранее телеканал CNN сообщил, что украинская сторона создала в РФ диверсионные ячейки. Они состоят из профессиональных оперативников и сторонников проукраинских симпатий. Также, по заявлениям американских чиновников, Киев предоставил диверсантам беспилотники.