CNN: Украина выращивает сеть агентов внутри России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Украина предоставляет своим диверсантам в России беспилотники, сообщает CNN Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина создала в России диверсионные ячейки, состоящие из сторонников проукраинских симпатий и профессиональных оперативников. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Украина создала в России диверсионные ячейки, состоящие из сторонников проукраинских симпатий и хорошо подготовленных к такого рода конфликтам оперативников», — говорится в материале. Там добавили, что, согласно заявлениям американских чиновников, Украина предоставила диверсантам украинские беспилотники. Однако два других собеседника телеканала заявили, что не видят доказательств использования беспилотников, предоставленных США, для нанесения ударов.

В то же время западные официальные лица высказывают мнение, что трансграничные атаки являются разумной военной стратегией. Она может вынудить Россию отвлечь свои ресурсы на защиту своей территории в то время, как Украина готовится к крупному контрнаступлению, заключили в материале.

Ранее спецслужбы России сообщили о попытке украинских агентов совершить нападение на главу Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Никто не пострадал, а крымская транспортная инфраструктура осталась целой благодаря оперативной работе спецслужб.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина создала в России диверсионные ячейки, состоящие из сторонников проукраинских симпатий и профессиональных оперативников. Об этом сообщает телеканал CNN. «Украина создала в России диверсионные ячейки, состоящие из сторонников проукраинских симпатий и хорошо подготовленных к такого рода конфликтам оперативников», — говорится в материале. Там добавили, что, согласно заявлениям американских чиновников, Украина предоставила диверсантам украинские беспилотники. Однако два других собеседника телеканала заявили, что не видят доказательств использования беспилотников, предоставленных США, для нанесения ударов. В то же время западные официальные лица высказывают мнение, что трансграничные атаки являются разумной военной стратегией. Она может вынудить Россию отвлечь свои ресурсы на защиту своей территории в то время, как Украина готовится к крупному контрнаступлению, заключили в материале. Ранее спецслужбы России сообщили о попытке украинских агентов совершить нападение на главу Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Никто не пострадал, а крымская транспортная инфраструктура осталась целой благодаря оперативной работе спецслужб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...