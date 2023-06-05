CNN: Украина выращивает сеть агентов внутри России

Украина создала в России диверсионные ячейки, состоящие из сторонников проукраинских симпатий и профессиональных оперативников. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Украина создала в России диверсионные ячейки, состоящие из сторонников проукраинских симпатий и хорошо подготовленных к такого рода конфликтам оперативников», — говорится в материале. Там добавили, что, согласно заявлениям американских чиновников, Украина предоставила диверсантам украинские беспилотники. Однако два других собеседника телеканала заявили, что не видят доказательств использования беспилотников, предоставленных США, для нанесения ударов.
В то же время западные официальные лица высказывают мнение, что трансграничные атаки являются разумной военной стратегией. Она может вынудить Россию отвлечь свои ресурсы на защиту своей территории в то время, как Украина готовится к крупному контрнаступлению, заключили в материале.
Ранее спецслужбы России сообщили о попытке украинских агентов совершить нападение на главу Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Никто не пострадал, а крымская транспортная инфраструктура осталась целой благодаря оперативной работе спецслужб.
Украина создала в России диверсионные ячейки, состоящие из сторонников проукраинских симпатий и профессиональных оперативников. Об этом сообщает телеканал CNN. «Украина создала в России диверсионные ячейки, состоящие из сторонников проукраинских симпатий и хорошо подготовленных к такого рода конфликтам оперативников», — говорится в материале. Там добавили, что, согласно заявлениям американских чиновников, Украина предоставила диверсантам украинские беспилотники. Однако два других собеседника телеканала заявили, что не видят доказательств использования беспилотников, предоставленных США, для нанесения ударов. В то же время западные официальные лица высказывают мнение, что трансграничные атаки являются разумной военной стратегией. Она может вынудить Россию отвлечь свои ресурсы на защиту своей территории в то время, как Украина готовится к крупному контрнаступлению, заключили в материале. Ранее спецслужбы России сообщили о попытке украинских агентов совершить нападение на главу Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Никто не пострадал, а крымская транспортная инфраструктура осталась целой благодаря оперативной работе спецслужб.