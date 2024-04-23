Новый ректор ТИУ пытается зачистить университет от команды опальной чиновницы

Новый ректор ТИУ Юрий Клочков пытается срочно зачистить вуз от людей опальной чиновницы Вероники Ефремовой. Об этом URA.RU рассказали информированные источники, близкие к университетской областному образованию.
«Глава тюменского департамента образования, а в прошлом руководитель ТИУ, до сих пор в ручном режиме продолжает управлять университетом через ряд сотрудников. Поэтому Клочкову важно в кратчайшие сроки сформировать собственную команду и укрепить свое влияние», — объясняют инсайдеры.
Помимо формирования собственной команды, Клочков занялся поиском спонсоров для вуза среди тюменского бизнеса. Ефремова этого не делала, — говорят источники. Задолженность ТИУ на данный момент составляет порядка 500 млн рублей. Сейчас экс-ректор ТИУ подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств.
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Новый ректор ТИУ Юрий Клочков пытается срочно зачистить вуз от людей опальной чиновницы Вероники Ефремовой. Об этом URA.RU рассказали информированные источники, близкие к университетской областному образованию. «Глава тюменского департамента образования, а в прошлом руководитель ТИУ, до сих пор в ручном режиме продолжает управлять университетом через ряд сотрудников. Поэтому Клочкову важно в кратчайшие сроки сформировать собственную команду и укрепить свое влияние», — объясняют инсайдеры. Помимо формирования собственной команды, Клочков занялся поиском спонсоров для вуза среди тюменского бизнеса. Ефремова этого не делала, — говорят источники. Задолженность ТИУ на данный момент составляет порядка 500 млн рублей. Сейчас экс-ректор ТИУ подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств.