23 апреля 2024

Новый ректор ТИУ пытается зачистить университет от команды опальной чиновницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственные учреждения. Тюмень, вуз, вузы, тиу, улица мельникайте, тюменский индустриальный университет
В ТИУ грядут перемены с приходом нового ректора Фото:

Новый ректор ТИУ Юрий Клочков пытается срочно зачистить вуз от людей опальной чиновницы Вероники Ефремовой. Об этом URA.RU рассказали информированные источники, близкие к университетской областному образованию.

«Глава тюменского департамента образования, а в прошлом руководитель ТИУ, до сих пор в ручном режиме продолжает управлять университетом через ряд сотрудников. Поэтому Клочкову важно в кратчайшие сроки сформировать собственную команду и укрепить свое влияние», — объясняют инсайдеры.

Помимо формирования собственной команды, Клочков занялся поиском спонсоров для вуза среди тюменского бизнеса. Ефремова этого не делала, — говорят источники. Задолженность ТИУ на данный момент составляет порядка 500 млн рублей. Сейчас экс-ректор ТИУ подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств.

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Новый ректор ТИУ Юрий Клочков пытается срочно зачистить вуз от людей опальной чиновницы Вероники Ефремовой. Об этом URA.RU рассказали информированные источники, близкие к университетской областному образованию. «Глава тюменского департамента образования, а в прошлом руководитель ТИУ, до сих пор в ручном режиме продолжает управлять университетом через ряд сотрудников. Поэтому Клочкову важно в кратчайшие сроки сформировать собственную команду и укрепить свое влияние», — объясняют инсайдеры. Помимо формирования собственной команды, Клочков занялся поиском спонсоров для вуза среди тюменского бизнеса. Ефремова этого не делала, — говорят источники. Задолженность ТИУ на данный момент составляет порядка 500 млн рублей. Сейчас экс-ректор ТИУ подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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