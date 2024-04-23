Политика Власть Новый ректор ТИУ пытается зачистить университет от команды опальной чиновницы 24 апреля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 + В ТИУ грядут перемены с приходом нового ректора Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новый ректор ТИУ Юрий Клочков пытается срочно зачистить вуз от людей опальной чиновницы Вероники Ефремовой. Об этом URA.RU рассказали информированные источники, близкие к университетской областному образованию. «Глава тюменского департамента образования, а в прошлом руководитель ТИУ, до сих пор в ручном режиме продолжает управлять университетом через ряд сотрудников. Поэтому Клочкову важно в кратчайшие сроки сформировать собственную команду и укрепить свое влияние», — объясняют инсайдеры. Помимо формирования собственной команды, Клочков занялся поиском спонсоров для вуза среди тюменского бизнеса. Ефремова этого не делала, — говорят источники. Задолженность ТИУ на данный момент составляет порядка 500 млн рублей. Сейчас экс-ректор ТИУ подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новый ректор ТИУ Юрий Клочков пытается срочно зачистить вуз от людей опальной чиновницы Вероники Ефремовой. Об этом URA.RU рассказали информированные источники, близкие к университетской областному образованию. «Глава тюменского департамента образования, а в прошлом руководитель ТИУ, до сих пор в ручном режиме продолжает управлять университетом через ряд сотрудников. Поэтому Клочкову важно в кратчайшие сроки сформировать собственную команду и укрепить свое влияние», — объясняют инсайдеры. Помимо формирования собственной команды, Клочков занялся поиском спонсоров для вуза среди тюменского бизнеса. Ефремова этого не делала, — говорят источники. Задолженность ТИУ на данный момент составляет порядка 500 млн рублей. Сейчас экс-ректор ТИУ подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям