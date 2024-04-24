Где тюменцам заработать в майские праздники

На майских праздниках тюменцы могут заработать, продавая праздничную атрибутику или доставляя заказы. Информацию о вакансиях подготовили аналитики сервиса «Авито Работа».
«Много возможностей найти подработку с частичной занятостью и ежедневной оплатой есть в традиционной торговле. Так, продавец праздничной атрибутики с автомобиля может рассчитывать на ежедневные выплаты в размере 1000 рублей плюс проценты с продаж. Вакансия предусматривает занятость до 9 мая», — указано в данных аналитиков.
Также желающим подзаработать в выходные дин предлагают вакансии курьеров. Доставлять готовую еду, продукты, интернет-заказы предлагают на любом виде транспорта. За работу можно получить от 3 000 до 4 000 тысяч на смену. Кроме того, здесь дополнительно оплатят выходы на работу в плохую погоду.
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На майских праздниках тюменцы могут заработать, продавая праздничную атрибутику или доставляя заказы. Информацию о вакансиях подготовили аналитики сервиса «Авито Работа». «Много возможностей найти подработку с частичной занятостью и ежедневной оплатой есть в традиционной торговле. Так, продавец праздничной атрибутики с автомобиля может рассчитывать на ежедневные выплаты в размере 1000 рублей плюс проценты с продаж. Вакансия предусматривает занятость до 9 мая», — указано в данных аналитиков. Также желающим подзаработать в выходные дин предлагают вакансии курьеров. Доставлять готовую еду, продукты, интернет-заказы предлагают на любом виде транспорта. За работу можно получить от 3 000 до 4 000 тысяч на смену. Кроме того, здесь дополнительно оплатят выходы на работу в плохую погоду.