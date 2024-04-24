24 апреля 2024

Где тюменцам заработать в майские праздники

Тюменцам предлагают подработку курьером и продавцом на майских праздниках
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, курьер, доставка еды, яндекс еда
Тюменцы могут подработать, доставляя заказы Фото:

На майских праздниках тюменцы могут заработать, продавая праздничную атрибутику или доставляя заказы. Информацию о вакансиях подготовили аналитики сервиса «Авито Работа».

«Много возможностей найти подработку с частичной занятостью и ежедневной оплатой есть в традиционной торговле. Так, продавец праздничной атрибутики с автомобиля может рассчитывать на ежедневные выплаты в размере 1000 рублей плюс проценты с продаж. Вакансия предусматривает занятость до 9 мая», — указано в данных аналитиков.

Также желающим подзаработать в выходные дин предлагают вакансии курьеров. Доставлять готовую еду, продукты, интернет-заказы предлагают на любом виде транспорта. За работу можно получить от 3 000 до 4 000 тысяч на смену. Кроме того, здесь дополнительно оплатят выходы на работу в плохую погоду.

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На майских праздниках тюменцы могут заработать, продавая праздничную атрибутику или доставляя заказы. Информацию о вакансиях подготовили аналитики сервиса «Авито Работа». «Много возможностей найти подработку с частичной занятостью и ежедневной оплатой есть в традиционной торговле. Так, продавец праздничной атрибутики с автомобиля может рассчитывать на ежедневные выплаты в размере 1000 рублей плюс проценты с продаж. Вакансия предусматривает занятость до 9 мая», — указано в данных аналитиков. Также желающим подзаработать в выходные дин предлагают вакансии курьеров. Доставлять готовую еду, продукты, интернет-заказы предлагают на любом виде транспорта. За работу можно получить от 3 000 до 4 000 тысяч на смену. Кроме того, здесь дополнительно оплатят выходы на работу в плохую погоду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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