В селах Казанского района (Тюменская область) представители общественной организации «Опора России» провели рейд по продуктовым магазинам. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU с места событий.
«У нас все хорошо, продукты подвозят. Поставщики сами привозят. Мы сами привозим. Проблем сейчас нет», — сообщил продавец общественникам в ходе беседы. В некоторых магазинах, которые расположены вблизи дамбы из-за угрозы подтопления подняли прилавки и холодильники, некоторые рефрижераторы отключены из соображений безопасности.
В Казанском районе из-за паводковых вод ни один магазин не пострадал. Вся актуальная информация о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.
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В селах Казанского района (Тюменская область) представители общественной организации «Опора России» провели рейд по продуктовым магазинам. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU с места событий. «У нас все хорошо, продукты подвозят. Поставщики сами привозят. Мы сами привозим. Проблем сейчас нет», — сообщил продавец общественникам в ходе беседы. В некоторых магазинах, которые расположены вблизи дамбы из-за угрозы подтопления подняли прилавки и холодильники, некоторые рефрижераторы отключены из соображений безопасности. В Казанском районе из-за паводковых вод ни один магазин не пострадал. Вся актуальная информация о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.