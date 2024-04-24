24 апреля 2024

Тюменские общественники проверяют наличие продуктов в затапливаемых селах. Видео

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Паводок в Больших Ярках. Казанский район , половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, река, разлив
Тюменские общественники из «Опоры России» проехали по затопленным селам Казанского района Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В селах Казанского района (Тюменская область) представители общественной организации «Опора России» провели рейд по продуктовым магазинам. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU с места событий.

«У нас все хорошо, продукты подвозят. Поставщики сами привозят. Мы сами привозим. Проблем сейчас нет», — сообщил продавец общественникам в ходе беседы. В некоторых магазинах, которые расположены вблизи дамбы из-за угрозы подтопления подняли прилавки и холодильники, некоторые рефрижераторы отключены из соображений безопасности.

В Казанском районе из-за паводковых вод ни один магазин не пострадал. Вся актуальная информация о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.

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В селах Казанского района (Тюменская область) представители общественной организации «Опора России» провели рейд по продуктовым магазинам. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU с места событий. «У нас все хорошо, продукты подвозят. Поставщики сами привозят. Мы сами привозим. Проблем сейчас нет», — сообщил продавец общественникам в ходе беседы. В некоторых магазинах, которые расположены вблизи дамбы из-за угрозы подтопления подняли прилавки и холодильники, некоторые рефрижераторы отключены из соображений безопасности. В Казанском районе из-за паводковых вод ни один магазин не пострадал. Вся актуальная информация о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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