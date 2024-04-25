В Екатеринбурге на улице нашли труп. Фото

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Причина смерти мужчины неизвестна Фото:

В Екатеринбурге утром 25 апреля на улице Евгения Савкова обнаружили труп мужчины. Об этом рассказал очевидец инцидента.

«Сегодня [25 апреля] утром, обнаружен труп мужчины, напротив дома Евгения Савкова, 29», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» со ссылкой на очевидца. Причина смерти неизвестна. Судя по фото, к месту происшествия приезжали сотрудники полиции и скорой помощи.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге утром 25 апреля на улице Евгения Савкова обнаружили труп мужчины. Об этом рассказал очевидец инцидента. «Сегодня [25 апреля] утром, обнаружен труп мужчины, напротив дома Евгения Савкова, 29», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» со ссылкой на очевидца. Причина смерти неизвестна. Судя по фото, к месту происшествия приезжали сотрудники полиции и скорой помощи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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