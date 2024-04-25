Причина смерти мужчины неизвестна
В Екатеринбурге утром 25 апреля на улице Евгения Савкова обнаружили труп мужчины. Об этом рассказал очевидец инцидента.
«Сегодня [25 апреля] утром, обнаружен труп мужчины, напротив дома Евгения Савкова, 29», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» со ссылкой на очевидца. Причина смерти неизвестна. Судя по фото, к месту происшествия приезжали сотрудники полиции и скорой помощи.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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