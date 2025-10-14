14 октября 2025

Полпред Жога поздравил родной батальон «Спарта» с 11-летием

Артем Жога очень трепетно относится к батальону «Спарта»
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поздравил 80-й отдельный гвардейский разведывательный батальон «Спарта» имени Арсена Павлова с 11-летием со дня образования. Полпред отметил, что до сих пор остается на связи с участниками батальона.

«Я твердо знаю: куда бы ни забросила меня судьба, в моем сердце всегда есть „Спарта“. Находясь на Урале, я слежу за жизнью подразделения и всегда на связи с ребятами. Как и прежде, помню каждого бойца и горжусь быть частью легендарного батальона», — написал Жога в telegram-канале.

Батальон появился в 2014 году как боевое объединение неравнодушных людей, которые встали на защиту Донбасса, подчеркнул Жога. «Единство помогало нам идти вперед в боях за Донецкий аэропорт, Углегорск, Волноваху и пережить боль от потерь. Для меня „Спарта“ — это семья», — продолжил полпред.

В отряд он пришел вслед за сыном Владимиром, который погиб в 2022-м. «Володя был отважным воином и хорошим командиром. Его подвиг теперь навсегда вписан в историю России», — заключил Жога.

