14 октября 2025

Самые преданные фанатки: как выглядят жены игроков ХК «Автомобилист». Фото

Жены хоккеистов из «Автомобилиста» регулярно ходят на матчи
Поболеть за любимых мужей приходят многие жены
За каждым успешным спортсменом стоит не только команда, но и крепкий семейный тыл. Жены и подруги хоккеистов из «Автомобилиста» — прямое тому подтверждение. Как выглядят главные болельщицы игроков — в материале URA.RU.

Ксения Шарова

Жена нападающего Александра Шарова ведет свой блог о материнстве, быте, самореализации и жизни жены хоккеиста, увлекается пилатесом. Вместе пара с 2012 года.

Девушка активно поддерживает Александра. Она регулярно ходит вместе с их дочкой на игры, с собой малышка берет плакат «Папа мой супергерой, 86». Также семья Шарова следит за его выездными матчами дома. «Первый период вместе смотрим, второй на телефоне, пока укладывается человек, а третий уже одна, убирая весь хаос дома. Но я люблю хоккей всем сердцем, люблю смотреть, как играет муж», — делится Ксения моментом, когда болеет за своего мужа издалека.

Эрика-Мишель Аликина

Об отношениях с вратарем Евгением Аликиным девушка говорит так: «У меня были первые и единственные отношения в жизни, и сейчас я замужем за этим мужчиной». Известно, что Эрика-Мишель бросила карьеру и переехала за Евгением на Дальний Восток, сейчас пара живет в Екатеринбурге.

Девушка отучилась на специалиста по интегративной нутрициологии, но сейчас она больше позиционирует себя как блогер. Эрика регулярно рассказывает о том, как живет жена хоккеиста, а еще у нее есть бренд одежды Eighteen.

Эрика признавалась в соцсетях, что она не любит тусовки, в школе ей устраивали бойкоты и буллили, а еще она была эмо. «У многих складывается первое впечатление, что я высокомерная, неприступная, холодная, „звезда“, а еще такая, знаете, мимими, принцесска, пикми, а на самом деле я очень стеснительная, ранимая, скромная, закрытая, необщительная и сама редко делаю первые шаги. Но когда их делают навстречу ко мне, несмотря на мой отталкивающий вайб, я становлюсь прекрасным добрым другом, поддержкой, опорой, и со мной, как отмечают друзья, просто, весело и легко», — говорила девушка.

Анастасия Трямкина

Жена защитника Никиты Трямкина, вместе они с 2013 года. Пара познакомилась на катке, где Анастасия тренировалась, в те годы девушка занималась фигурным катанием (является бронзовым призером чемпионата мира). Выбирая между карьерой и семьей, Анастасия выбрала семью и оставила спорт. Некоторое время пара жила в Канаде: Трямкин два года играл за канадский клуб «Ванкувер Кэнакс».

Сейчас у пары две дочки, и они живут в Екатеринбурге. Анастасия не позиционирует себя как блогер, но регулярно делится фотографиями со своими образами, кадрами из семейных путешествий, посещает матчи мужа. Также известно, что она является стилистом.

Анастасия Голышева

Анастасия и нападающий Анатолий Голышев познакомились в возрасте 16 лет во время учебы в общежитии училища олимпийского резерва в Екатеринбурге. Девушка изначально не проявляла особого интереса к отношениям, но настойчивость Анатолия и его продолжительные ухаживания со временем изменили ее мнение.

Балансировать между семейной жизнью и спортивной карьерой (Анастасия — мастер спорта по плаванию) оказалось непросто из-за постоянных разъездов, в результате чего уралочка решила завершить профессиональную деятельность в спорте.

Сейчас у пары трое детей. Анастасия регулярно ходит на матчи «Автомобилиста» и болеет за своего супруга.

Сидней Волк

Супруга нападающего Волка Кертиса, оба родом из Канады, проживает вместе с ним в Екатеринбурге. Кертис начал выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2022 году, а также обладает гражданством Казахстана и регулярно играет за национальную сборную этой страны. Сидней работает инструктором по йоге.

