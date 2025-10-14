За каждым успешным спортсменом стоит не только команда, но и крепкий семейный тыл. Жены и подруги хоккеистов из «Автомобилиста» — прямое тому подтверждение. Как выглядят главные болельщицы игроков — в материале URA.RU.
Ксения Шарова
Жена нападающего Александра Шарова ведет свой блог о материнстве, быте, самореализации и жизни жены хоккеиста, увлекается пилатесом. Вместе пара с 2012 года.
Девушка активно поддерживает Александра. Она регулярно ходит вместе с их дочкой на игры, с собой малышка берет плакат «Папа мой супергерой, 86». Также семья Шарова следит за его выездными матчами дома. «Первый период вместе смотрим, второй на телефоне, пока укладывается человек, а третий уже одна, убирая весь хаос дома. Но я люблю хоккей всем сердцем, люблю смотреть, как играет муж», — делится Ксения моментом, когда болеет за своего мужа издалека.
Эрика-Мишель Аликина
Об отношениях с вратарем Евгением Аликиным девушка говорит так: «У меня были первые и единственные отношения в жизни, и сейчас я замужем за этим мужчиной». Известно, что Эрика-Мишель бросила карьеру и переехала за Евгением на Дальний Восток, сейчас пара живет в Екатеринбурге.
Девушка отучилась на специалиста по интегративной нутрициологии, но сейчас она больше позиционирует себя как блогер. Эрика регулярно рассказывает о том, как живет жена хоккеиста, а еще у нее есть бренд одежды Eighteen.
Эрика признавалась в соцсетях, что она не любит тусовки, в школе ей устраивали бойкоты и буллили, а еще она была эмо. «У многих складывается первое впечатление, что я высокомерная, неприступная, холодная, „звезда“, а еще такая, знаете, мимими, принцесска, пикми, а на самом деле я очень стеснительная, ранимая, скромная, закрытая, необщительная и сама редко делаю первые шаги. Но когда их делают навстречу ко мне, несмотря на мой отталкивающий вайб, я становлюсь прекрасным добрым другом, поддержкой, опорой, и со мной, как отмечают друзья, просто, весело и легко», — говорила девушка.
Анастасия Трямкина
Жена защитника Никиты Трямкина, вместе они с 2013 года. Пара познакомилась на катке, где Анастасия тренировалась, в те годы девушка занималась фигурным катанием (является бронзовым призером чемпионата мира). Выбирая между карьерой и семьей, Анастасия выбрала семью и оставила спорт. Некоторое время пара жила в Канаде: Трямкин два года играл за канадский клуб «Ванкувер Кэнакс».
Сейчас у пары две дочки, и они живут в Екатеринбурге. Анастасия не позиционирует себя как блогер, но регулярно делится фотографиями со своими образами, кадрами из семейных путешествий, посещает матчи мужа. Также известно, что она является стилистом.
Анастасия Голышева
Анастасия и нападающий Анатолий Голышев познакомились в возрасте 16 лет во время учебы в общежитии училища олимпийского резерва в Екатеринбурге. Девушка изначально не проявляла особого интереса к отношениям, но настойчивость Анатолия и его продолжительные ухаживания со временем изменили ее мнение.
Балансировать между семейной жизнью и спортивной карьерой (Анастасия — мастер спорта по плаванию) оказалось непросто из-за постоянных разъездов, в результате чего уралочка решила завершить профессиональную деятельность в спорте.
Сейчас у пары трое детей. Анастасия регулярно ходит на матчи «Автомобилиста» и болеет за своего супруга.
Сидней Волк
Супруга нападающего Волка Кертиса, оба родом из Канады, проживает вместе с ним в Екатеринбурге. Кертис начал выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2022 году, а также обладает гражданством Казахстана и регулярно играет за национальную сборную этой страны. Сидней работает инструктором по йоге.
