Арбитр, из-за ошибки которого проиграл «Автомобилист», оказался фанатом СКА

Арбитр КХЛ Максим Гордиенко, который защитал ошибочный гол в матче ХК «Автомобилист» (Екатеринбург) и СКА (Санкт-Петербург), оказался фанатом питерской команды. Ранее он регулярно посещал матчи СКА в качестве зрителя, о чем говорят его публикации в соцсетях.
В наказание Гордиенко пожизненно отстранили от работы на матчах КХЛ. «Он заявил, что официально об увольнении ему никто ничего не говорил, обо всем узнал из СМИ. Признался, что если его реально турнут из Континентальной хоккейной лиги, переживать не будет. Потому что это не основной его заработок», — сообщает telegram-канал «Mash на спорте».
По информации канала, у Гордиенко зарегистрировано ИП с несколькими направлениями деятельности: розничная торговля цветами и удобрениями, а также услуги по перевозке пассажиров на сухопутном транспорте. По словам арбитра, о своем увольнении он узнал через СМИ — официально его не оповещали.
Ранее ХК «Автомобилист» уступил СКА в гостевом матче КХЛ со счетом 2:1 из-за ошибочно засчитанного гола, когда шайба попала в сетку с внешней стороны через отверстие. После проверки Департамент судейства признал взятие ворот ошибочным и сообщил о пожизненном отстранении судьи, ответственного за видеопросмотр. Решающий гол был забит защитником СКА Андреем Педаном на 46-й минуте встречи.
