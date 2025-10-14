Листовки на случай военных конфликтов появились в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начали расклеивать на домах инструкции на случай опасности во время военных конфликтов или чрезвычайных ситуаций. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.
«Для оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, применяется единый сигнал: „Внимание всем!“» — гласит из инструкции. Расклейкой листовок занимаются управляющие компании.
С начала 2024 года в нескольких субъектах РФ, включая Свердловскую область, начали действовать обновленные регламенты по информированию граждан о потенциальной опасности, связанной с БПЛА. Подробнее о том, что делать при такой угрозе — в отдельном материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!