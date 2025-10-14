14 октября 2025

Листовки на случай военных конфликтов появились в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горожанам напомнили, что делать при чрезвычайной ситуации
Горожанам напомнили, что делать при чрезвычайной ситуации Фото:

В Екатеринбурге начали расклеивать на домах инструкции на случай опасности во время военных конфликтов или чрезвычайных ситуаций. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Для оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, применяется единый сигнал: „Внимание всем!“» — гласит из инструкции. Расклейкой листовок занимаются управляющие компании.

С начала 2024 года в нескольких субъектах РФ, включая Свердловскую область, начали действовать обновленные регламенты по информированию граждан о потенциальной опасности, связанной с БПЛА. Подробнее о том, что делать при такой угрозе — в отдельном материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге начали расклеивать на домах инструкции на случай опасности во время военных конфликтов или чрезвычайных ситуаций. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Для оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, применяется единый сигнал: „Внимание всем!“» — гласит из инструкции. Расклейкой листовок занимаются управляющие компании. С начала 2024 года в нескольких субъектах РФ, включая Свердловскую область, начали действовать обновленные регламенты по информированию граждан о потенциальной опасности, связанной с БПЛА. Подробнее о том, что делать при такой угрозе — в отдельном материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...