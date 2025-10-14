Стала известна вторая причина, почему Мурашко не прилетел в Екатеринбург

Отмена визита в Екатеринбург главы минздрава РФ Михаила Мурашко может быть связана с неопределенной ситуацией в его родном вузе — УГМУ, где у ректора Ольги Ковтун истекает контракт. При этом до сих пор непонятно, кто станет ее преемником. Подробности URA.RU объяснил источник в медицинской структуре.
«У Ковтун со дня на день заканчивается контракт, но имя ее преемника до сих пор не названо, хотя пора. Мурашко, вероятно, задали бы вопрос о новом ректоре во время визита в УГМУ. Но ответа у него нет. У минздрава пока нет окончательного понимания, кто может стать сменщиком», — сказал собеседник агентства.
Как сообщало URA.RU, кандидатуры четыре. Это профессор-травматолог, замдиректора по научной работе института имени Чаклина, доктор медицинских наук Кирилл Бердюгин. Также на пост претендуют доктор медицинских наук, доцент Татьяна Бородулина и кандидат медицинских наук Алексей Ушаков. Четвертым кандидатом называют экс-главу челябинского минздрава, а ныне директора Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) Юрия Семенова. По неподтвержденной информации, выборы нового ректора состоятся не ранее ноября, а то и декабря.
