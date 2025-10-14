14 октября 2025

«Главное зарядка и хорошее настроение»: тагильский ветеран отметил свое 99-летие. Видео

Власти Нижнего Тагила поздравили ветерана с 99-летием
Александр Васильевич является почетным гражданином Нижнего Тагила и Свердловской области
Александр Васильевич является почетным гражданином Нижнего Тагила и Свердловской области Фото:

Ветеран Великой Отечественной войны из Нижнего Тагила Александр Федин 14 октября отметил свое 99-летие. С днем рождения его лично поздравил мэр города Владислав Пинаев. Об этом градоначальник рассказал в своих соцсетях.

«Александр Васильевич радует близких своим бодрым настроем. Уникальный человек, прошедший через все испытания войны, сохранив в душе человечность, доброту и скромность», — написал Пинаев в своем telegram-канале.

Пенсионер также поделился секретом своего долголетия. «Главное зарядка и хорошее настроение. Приседаю, вот это все делаю. Мне это очень помогает», — поделился Александр Васильевич.

Кроме мэра пенсионера также поздравил и губернатор Свердловской области. От Дениса Паслера ветерану передали правительственную телеграмму.

