Ветеран Великой Отечественной войны из Нижнего Тагила Александр Федин 14 октября отметил свое 99-летие. С днем рождения его лично поздравил мэр города Владислав Пинаев. Об этом градоначальник рассказал в своих соцсетях.
«Александр Васильевич радует близких своим бодрым настроем. Уникальный человек, прошедший через все испытания войны, сохранив в душе человечность, доброту и скромность», — написал Пинаев в своем telegram-канале.
Пенсионер также поделился секретом своего долголетия. «Главное зарядка и хорошее настроение. Приседаю, вот это все делаю. Мне это очень помогает», — поделился Александр Васильевич.
Кроме мэра пенсионера также поздравил и губернатор Свердловской области. От Дениса Паслера ветерану передали правительственную телеграмму.
Видео: telegram-канал Владислава Пинаева
