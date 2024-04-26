Почему Украина опять убрала танки Abrams с линии фронта

Украина убрала с линии фронта американские танки Abrams по той причине, что российские дроны их уничтожают. Об этом сообщают несколько источников из числа американских военных.
«Украина на данный момент отодвинула предоставленные США боевые танки Abrams M1A1 в своей борьбе против России. <…> Пять из 31 танка уже потеряны в результате российских атак. В частности, благодаря повсеместному использованию российских дронов-разведчиков и дронов-охотников», — передают источники The Associated Press из числа американских военных. Они отмечают, что Вашингтон намерен проработать с Вооруженными силами Украины новую стратегию борьбы с дронами РФ с использованием американских танков.
Впервые американский Abrams был замечен около Купянска в ноябре прошлого года. Месяц назад начали появляться сообщения об успешном уничтожении данной техники российскими солдатами, передает «Национальная служба новостей». На днях расчет БПЛА «Ланцет» уничтожил очередной танк Abrams около Авдеевки. Известно как минимум о пяти уничтоженных американских машинах. Кроме того, бойцами РФ поражаются и захватываются немецкие Leopard, сообщает телеканал 360.
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Украина убрала с линии фронта американские танки Abrams по той причине, что российские дроны их уничтожают. Об этом сообщают несколько источников из числа американских военных. «Украина на данный момент отодвинула предоставленные США боевые танки Abrams M1A1 в своей борьбе против России. <…> Пять из 31 танка уже потеряны в результате российских атак. В частности, благодаря повсеместному использованию российских дронов-разведчиков и дронов-охотников», — передают источники The Associated Press из числа американских военных. Они отмечают, что Вашингтон намерен проработать с Вооруженными силами Украины новую стратегию борьбы с дронами РФ с использованием американских танков. Впервые американский Abrams был замечен около Купянска в ноябре прошлого года. Месяц назад начали появляться сообщения об успешном уничтожении данной техники российскими солдатами, передает «Национальная служба новостей». На днях расчет БПЛА «Ланцет» уничтожил очередной танк Abrams около Авдеевки. Известно как минимум о пяти уничтоженных американских машинах. Кроме того, бойцами РФ поражаются и захватываются немецкие Leopard, сообщает телеканал 360.