26 апреля 2024

К сезону охоты в ЯНАО раздадут георгиевские ленточки

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Виды города. Нижневартовск, патриотизм, георгиевская лента, день победы, 9 мая
Охотникам округа раздадут георгиевские ленточки Фото:

Георгиевские ленточки раздадут охотникам в Салехарде. Получить символ Победы в преддверии весенней охоты можно у сотрудников службы по охране биоресурсов, сообщают в окружном департаменте природных ресурсов и экологии.

«С 24 апреля на территории нашей страны проводится Всероссийская акция „Георгиевская ленточка“, она продлится до 9 мая 2024 года. К акции присоединились и сотрудники ГКУ „Служба по охране биоресурсов ЯНАО“, в городе Салехард они выдают охотникам георгиевские ленточки в преддверии весенней охоты», — говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Таким образом экологи хотят почтить память участников войны. «В преддверии весенней охоты традиционно у нас большой наплыв охотников, тех, кто хотел бы получить разрешение, у многих на войне были отцы, деды, большинство хотели бы почтить их подвиг, поэтому с радостью берут ленточки», — пояснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе департамента.

Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) в Парке Победы на Пантеоне установят военно-транспортный вертолет Ми-24. Кроме этого, там же установят танк, который уже заметили на улицах жители соседнего региона.

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Георгиевские ленточки раздадут охотникам в Салехарде. Получить символ Победы в преддверии весенней охоты можно у сотрудников службы по охране биоресурсов, сообщают в окружном департаменте природных ресурсов и экологии. «С 24 апреля на территории нашей страны проводится Всероссийская акция „Георгиевская ленточка“, она продлится до 9 мая 2024 года. К акции присоединились и сотрудники ГКУ „Служба по охране биоресурсов ЯНАО“, в городе Салехард они выдают охотникам георгиевские ленточки в преддверии весенней охоты», — говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства. Таким образом экологи хотят почтить память участников войны. «В преддверии весенней охоты традиционно у нас большой наплыв охотников, тех, кто хотел бы получить разрешение, у многих на войне были отцы, деды, большинство хотели бы почтить их подвиг, поэтому с радостью берут ленточки», — пояснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе департамента. Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) в Парке Победы на Пантеоне установят военно-транспортный вертолет Ми-24. Кроме этого, там же установят танк, который уже заметили на улицах жители соседнего региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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