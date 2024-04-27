Тюменцы в мае попробуют еду с элементами химической таблицы Менделеева

В Тюмени пройдет гастрофестиваль «Сибирь на вкус». Менделеев. Тобольск»
© Служба новостей «URA.RU»
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Менделеев. Тюмень, таблица менделеева
Химическая таблица Дмитрия Менделеева вдохновила на создание гастросетов более 20-ти шеф-поваров Тюмени и Тобольска Фото:

Жизнь и работа сибирского химика Дмитрия Менделеева станут основным мотивом во время гастрофестиваля «Сибирь на вкус». Менделеев. Тобольск», который пройдет в Тюмени. Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля, в ресторанных гастросетах будут подаваться блюда с химическими элементами из таблицы, которую разработал ученый.

«Организаторы ресторанного бизнеса в Тюмени и Тобольске решили отдать дань уважения Дмитрию Мендлееву, русскому ученому в честь его 190-летнего юбилея. Поэтому в мае мы запускаем специальный выпуск своего фестиваля гастрономической культуры „Сибирь на вкус“, посвященного ученому. Так, например, гостей фестиваля ждет дегустация стейка „Ай-ролл“, украшенного сусальным золотом „Au“ и многое другое», — рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль «Сибирь на вкус». Менделеев. Тобольск» пройдет в ресторанах Тюмени и Тобольска начиная с 6 мая. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет фестиваль «Музсходка».

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Жизнь и работа сибирского химика Дмитрия Менделеева станут основным мотивом во время гастрофестиваля «Сибирь на вкус». Менделеев. Тобольск», который пройдет в Тюмени. Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля, в ресторанных гастросетах будут подаваться блюда с химическими элементами из таблицы, которую разработал ученый. «Организаторы ресторанного бизнеса в Тюмени и Тобольске решили отдать дань уважения Дмитрию Мендлееву, русскому ученому в честь его 190-летнего юбилея. Поэтому в мае мы запускаем специальный выпуск своего фестиваля гастрономической культуры „Сибирь на вкус“, посвященного ученому. Так, например, гостей фестиваля ждет дегустация стейка „Ай-ролл“, украшенного сусальным золотом „Au“ и многое другое», — рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля. Фестиваль «Сибирь на вкус». Менделеев. Тобольск» пройдет в ресторанах Тюмени и Тобольска начиная с 6 мая. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет фестиваль «Музсходка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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