Тюменцы в мае попробуют еду с элементами химической таблицы Менделеева

В Тюмени пройдет гастрофестиваль «Сибирь на вкус». Менделеев. Тобольск»

27 апреля 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Химическая таблица Дмитрия Менделеева вдохновила на создание гастросетов более 20-ти шеф-поваров Тюмени и Тобольска Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жизнь и работа сибирского химика Дмитрия Менделеева станут основным мотивом во время гастрофестиваля «Сибирь на вкус». Менделеев. Тобольск», который пройдет в Тюмени. Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля, в ресторанных гастросетах будут подаваться блюда с химическими элементами из таблицы, которую разработал ученый. «Организаторы ресторанного бизнеса в Тюмени и Тобольске решили отдать дань уважения Дмитрию Мендлееву, русскому ученому в честь его 190-летнего юбилея. Поэтому в мае мы запускаем специальный выпуск своего фестиваля гастрономической культуры „Сибирь на вкус“, посвященного ученому. Так, например, гостей фестиваля ждет дегустация стейка „Ай-ролл“, украшенного сусальным золотом „Au“ и многое другое», — рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля. Фестиваль «Сибирь на вкус». Менделеев. Тобольск» пройдет в ресторанах Тюмени и Тобольска начиная с 6 мая. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет фестиваль «Музсходка». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жизнь и работа сибирского химика Дмитрия Менделеева станут основным мотивом во время гастрофестиваля «Сибирь на вкус». Менделеев. Тобольск», который пройдет в Тюмени. Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля, в ресторанных гастросетах будут подаваться блюда с химическими элементами из таблицы, которую разработал ученый. «Организаторы ресторанного бизнеса в Тюмени и Тобольске решили отдать дань уважения Дмитрию Мендлееву, русскому ученому в честь его 190-летнего юбилея. Поэтому в мае мы запускаем специальный выпуск своего фестиваля гастрономической культуры „Сибирь на вкус“, посвященного ученому. Так, например, гостей фестиваля ждет дегустация стейка „Ай-ролл“, украшенного сусальным золотом „Au“ и многое другое», — рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля. Фестиваль «Сибирь на вкус». Менделеев. Тобольск» пройдет в ресторанах Тюмени и Тобольска начиная с 6 мая. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет фестиваль «Музсходка».