УФАС возбудило дело из-за покупки пермскими учеными премиальной Toyota

27 апреля 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Пермские ученые не смогли обосновать закупку внедорожника за 15,6 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Региональное УФАС возбудило в отношении пермского филиала УрО РАН антимонопольное дело. Поводом послужила закупка учеными автомобиля Toyota стоимостью более 15,6 млн рублей. Было установлено, что заказчик указал в техзадании требования к параметрам машины, которым соответствовал товар единственного производителя. Это запрещено законом. Исключением является наличие у товара уникальных характеристик, без которых не может обойтись покупатель. «УФАС направило заказчику запрос, какими характеристиками обладает автомобиль Toyota Tundra, необходимыми для УрО РАН, которых лишены другие машины типа „пикап“. Тот пояснил, что выбор связан с расширением географии и объемом работ по геофизике, и только эта машина отвечает всем критериям. Но не пояснил, как наличие в комплектации панорамной крыши, акустической системы с 10 динамиками и сабвуфером, подогревом и вентиляцией обеспечивает лучшие условия для проведения данных работ. Ведомством возбуждено антимонопольное дело», — сообщила пресс-служба Пермского УФАС. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что указанные заказчиком требования к характеристикам автомобиля, ограничили число участников закупки, которые могли поставить аналогичные товары других марок. Таким образом действия заказчика привели к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке. Это противоречит закону о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 21 мая 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Региональное УФАС возбудило в отношении пермского филиала УрО РАН антимонопольное дело. Поводом послужила закупка учеными автомобиля Toyota стоимостью более 15,6 млн рублей. Было установлено, что заказчик указал в техзадании требования к параметрам машины, которым соответствовал товар единственного производителя. Это запрещено законом. Исключением является наличие у товара уникальных характеристик, без которых не может обойтись покупатель. «УФАС направило заказчику запрос, какими характеристиками обладает автомобиль Toyota Tundra, необходимыми для УрО РАН, которых лишены другие машины типа „пикап“. Тот пояснил, что выбор связан с расширением географии и объемом работ по геофизике, и только эта машина отвечает всем критериям. Но не пояснил, как наличие в комплектации панорамной крыши, акустической системы с 10 динамиками и сабвуфером, подогревом и вентиляцией обеспечивает лучшие условия для проведения данных работ. Ведомством возбуждено антимонопольное дело», — сообщила пресс-служба Пермского УФАС. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что указанные заказчиком требования к характеристикам автомобиля, ограничили число участников закупки, которые могли поставить аналогичные товары других марок. Таким образом действия заказчика привели к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке. Это противоречит закону о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 21 мая 2024 года.