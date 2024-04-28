28 апреля 2024

В Тюменской области более 30 тысяч человек вакцинировались от гепатита

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, шприцы, лечение, здоровье, медицина, здравоохранение, вакцинация
Вакцинации подлежат жители подтопляемых территорий и специалисты, ликвидирующие ЧС Фото:

Более 30 тысяч человек вакцинировались от гепатита А в Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«От гепатита А вакцинировались более 33 600 жителей Тюменской области. Прививку против дизентерии поставили 995 человек, от брюшного тифа — более 1640», — рассказали в telegram-канале инфоцентра.

Вакцинироваться необходимо всем жителям подтопляемых территорий Тюменской области. Также вакцинируются ликвидаторы ЧС: спасатели МЧС, волонтеры, медики. Поставить прививку можно в медицинских организациях и ПВР. Кроме прочего развернута работа мобильных прививочных бригад.

Ранее URA.RU рассказывало, что паводковые воды в Тюменской области проверили на наличие гепатита А. Роспотребнадзор сделал почти две с половиной тысячи проб. Ни в одной не нашли следов гепатита.

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Более 30 тысяч человек вакцинировались от гепатита А в Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «От гепатита А вакцинировались более 33 600 жителей Тюменской области. Прививку против дизентерии поставили 995 человек, от брюшного тифа — более 1640», — рассказали в telegram-канале инфоцентра. Вакцинироваться необходимо всем жителям подтопляемых территорий Тюменской области. Также вакцинируются ликвидаторы ЧС: спасатели МЧС, волонтеры, медики. Поставить прививку можно в медицинских организациях и ПВР. Кроме прочего развернута работа мобильных прививочных бригад. Ранее URA.RU рассказывало, что паводковые воды в Тюменской области проверили на наличие гепатита А. Роспотребнадзор сделал почти две с половиной тысячи проб. Ни в одной не нашли следов гепатита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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