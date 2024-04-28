В Тюменской области более 30 тысяч человек вакцинировались от гепатита

Более 30 тысяч человек вакцинировались от гепатита А в Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«От гепатита А вакцинировались более 33 600 жителей Тюменской области. Прививку против дизентерии поставили 995 человек, от брюшного тифа — более 1640», — рассказали в telegram-канале инфоцентра.
Вакцинироваться необходимо всем жителям подтопляемых территорий Тюменской области. Также вакцинируются ликвидаторы ЧС: спасатели МЧС, волонтеры, медики. Поставить прививку можно в медицинских организациях и ПВР. Кроме прочего развернута работа мобильных прививочных бригад.
Ранее URA.RU рассказывало, что паводковые воды в Тюменской области проверили на наличие гепатита А. Роспотребнадзор сделал почти две с половиной тысячи проб. Ни в одной не нашли следов гепатита.
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Более 30 тысяч человек вакцинировались от гепатита А в Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «От гепатита А вакцинировались более 33 600 жителей Тюменской области. Прививку против дизентерии поставили 995 человек, от брюшного тифа — более 1640», — рассказали в telegram-канале инфоцентра. Вакцинироваться необходимо всем жителям подтопляемых территорий Тюменской области. Также вакцинируются ликвидаторы ЧС: спасатели МЧС, волонтеры, медики. Поставить прививку можно в медицинских организациях и ПВР. Кроме прочего развернута работа мобильных прививочных бригад. Ранее URA.RU рассказывало, что паводковые воды в Тюменской области проверили на наличие гепатита А. Роспотребнадзор сделал почти две с половиной тысячи проб. Ни в одной не нашли следов гепатита.