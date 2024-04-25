Паводковые воды Тюменской области проверили на наличие вируса гепатита А

Ростпотребнадзор проверил воду из тюменских рек Ишим и Тобол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области управлением Роспотребнадзора региона были проведены проверки паводковых вод. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, большинство опасных для человека вирусов не обнаружено.

«По состоянию на 25.04 отобрано на исследование 2315 проб воды, в том числе 533 пробы из водоисточников (поверхностных из рек Ишим и Тобол и подземных), 575 — перед поступлением в распределительные сети и 1207 — из разводящей сети. Исследованы пробы воды на ротавирусы, астровирусы, энтеровирусы, гепатит А. Положительных находок не выявлено», — сообщает ведомство.

Сотрудники Роспотребнадзора контролируют 27 пунктов временного размещения в селах, которые находятся в зоне паводка. В частности, организацию питания для эвакуированных. Ранее URA.RU писало, что глава Абатского района призывает жителей к срочной эвакуации из-за роста уровня воды в реке Ишим.