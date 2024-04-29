Консульство РФ не подтвердило, что россиянин убил двух украинцев в Германии

29 апреля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

На данный момент подозреваемый находится под стражей Фото: Анна Майорова © URA.RU У Генерального консульства РФ в Бонне пока нет подтверждений, что подозреваемый в убийстве двух украинцев в Германии имеет российское гражданство. Об этом заявили в консульстве. «На данный момент нет подтверждения, что у подозреваемого вообще имеется российское гражданство. В сообщениях СМИ фигурирует слово „русский“», — сказано в заявлении генерального консульства. Его приводит РИА Новости. Там отметили, что на территории Германии постоянно живут около сотни тысяч русскоговорящих людей, которые не являются гражданами России. При этом есть и те, у кого два паспорта. Местные власти в таком случае приоритетом ставят именно немецкое гражданство. Ранее в Германии были найдены двое мужчин с колото-резаными ранами. Один умер в больнице, а второй скончался на месте. Они оба оказались гражданами Украины. По подозрению был задержан 57-летний человек, у которого был, как утверждается, российский паспорт. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Сейчас этим делом занимается генеральная прокуратура Мюнхена. Там отметили, что пока рано исключать политический мотив убийства. В МИД Украины заявили, что погибшие были военными. В Германии они проходили курс лечения. По данным местных СМИ, убитые украинцы и подозреваемый якобы были друзьями, которые регулярно вместе выпивали, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Генерального консульства РФ в Бонне пока нет подтверждений, что подозреваемый в убийстве двух украинцев в Германии имеет российское гражданство. Об этом заявили в консульстве. «На данный момент нет подтверждения, что у подозреваемого вообще имеется российское гражданство. В сообщениях СМИ фигурирует слово „русский“», — сказано в заявлении генерального консульства. Его приводит РИА Новости. Там отметили, что на территории Германии постоянно живут около сотни тысяч русскоговорящих людей, которые не являются гражданами России. При этом есть и те, у кого два паспорта. Местные власти в таком случае приоритетом ставят именно немецкое гражданство. Ранее в Германии были найдены двое мужчин с колото-резаными ранами. Один умер в больнице, а второй скончался на месте. Они оба оказались гражданами Украины. По подозрению был задержан 57-летний человек, у которого был, как утверждается, российский паспорт. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Сейчас этим делом занимается генеральная прокуратура Мюнхена. Там отметили, что пока рано исключать политический мотив убийства. В МИД Украины заявили, что погибшие были военными. В Германии они проходили курс лечения. По данным местных СМИ, убитые украинцы и подозреваемый якобы были друзьями, которые регулярно вместе выпивали, передает «Царьград».