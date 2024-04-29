29 апреля 2024

Курганцу грозит 15 лет колонии за убийство топором пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному дела росгвардийца, сбившего ребенка. Курган, зал суда, судебное заседание
В курганском суде рассмотрят дело об убийстве пенсионерки Фото:

Уголовное дело по обвинению в убийстве в отношении жителя Мишкинского округа (Курганская область) передано в суд. Обвиняемому грозит 15 лет колонии за то, что он топором убил пенсионерку и сбросил ее тело в колодец. Данные о ходе дела опубликованы в telegram-канале регионального СУ СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя рабочего поселка Мишкино, 1989 года рождения. Мужчина обвиняется в убийстве 63-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ», — информирует пресс-служба ведомства. Максимальное наказание по статье об убийстве составляет 15 лет лишения свободы.

Убийство случилось в поселке Мишкино в августе 2023 года. 35-летний мужчина поссорился с женщиной. Поздно вечером он приехал к ней домой и попросил съездить к нему. Она согласилась. По пути он заехал в заброшенный суд и топором нанес 63-летней женщине несколько ударов. Тело он сбросил в заброшенный колодец и накрыл досками.

В совершении убийства обвиняемый признался. Сотрудникам следственных органов он показал место преступления, и как все происходило. Вскоре его судьбу решит суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области погибла женщина. Ее долго не искали родственники, поскольку она вела асоциальный образ жизни. После обращения в полицию, ее тело было найдено в колодце.

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Уголовное дело по обвинению в убийстве в отношении жителя Мишкинского округа (Курганская область) передано в суд. Обвиняемому грозит 15 лет колонии за то, что он топором убил пенсионерку и сбросил ее тело в колодец. Данные о ходе дела опубликованы в telegram-канале регионального СУ СК. «Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя рабочего поселка Мишкино, 1989 года рождения. Мужчина обвиняется в убийстве 63-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ», — информирует пресс-служба ведомства. Максимальное наказание по статье об убийстве составляет 15 лет лишения свободы. Убийство случилось в поселке Мишкино в августе 2023 года. 35-летний мужчина поссорился с женщиной. Поздно вечером он приехал к ней домой и попросил съездить к нему. Она согласилась. По пути он заехал в заброшенный суд и топором нанес 63-летней женщине несколько ударов. Тело он сбросил в заброшенный колодец и накрыл досками. В совершении убийства обвиняемый признался. Сотрудникам следственных органов он показал место преступления, и как все происходило. Вскоре его судьбу решит суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области погибла женщина. Ее долго не искали родственники, поскольку она вела асоциальный образ жизни. После обращения в полицию, ее тело было найдено в колодце.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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