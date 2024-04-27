27 апреля 2024

МИД объяснил очереди на границе Казахстана террористической угрозой

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова сообщила о сохраняющейся террористической угрозе Фото:

Сообщения об очередях на границе с Казахстаном и запрете въезда в страну сухопутными маршрутами гражданам Таджикистана связан с сохранением террористической угрозы после теракта в «Крокус Сити Холле» и повышенными мерами безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые российская сторона обязана предпринимать по следам масштабного теракта <…> и в связи с сохранением террористической угрозы. Этим вызвана необходимость проверочных мероприятий, осуществляемых нашими органами пограничного контроля на пунктах пропуска», — отметила Захарова, ее слова опубликованы на сайте МИД РФ.

Представитель МИД также уточнила, что информация о большом количестве транспортных средств у контрольно-пропускных пунктов преувеличена, их число не превышает 30. Захарова добавила, что значительная часть иностранных граждан пытается покинуть РФ по окончании 90 дней из разрешенных 180, чтобы затем немедленно вернуться обратно.

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Сообщения об очередях на границе с Казахстаном и запрете въезда в страну сухопутными маршрутами гражданам Таджикистана связан с сохранением террористической угрозы после теракта в «Крокус Сити Холле» и повышенными мерами безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые российская сторона обязана предпринимать по следам масштабного теракта <…> и в связи с сохранением террористической угрозы. Этим вызвана необходимость проверочных мероприятий, осуществляемых нашими органами пограничного контроля на пунктах пропуска», — отметила Захарова, ее слова опубликованы на сайте МИД РФ. Представитель МИД также уточнила, что информация о большом количестве транспортных средств у контрольно-пропускных пунктов преувеличена, их число не превышает 30. Захарова добавила, что значительная часть иностранных граждан пытается покинуть РФ по окончании 90 дней из разрешенных 180, чтобы затем немедленно вернуться обратно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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