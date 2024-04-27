МИД объяснил очереди на границе Казахстана террористической угрозой

28 апреля 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

Захарова сообщила о сохраняющейся террористической угрозе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сообщения об очередях на границе с Казахстаном и запрете въезда в страну сухопутными маршрутами гражданам Таджикистана связан с сохранением террористической угрозы после теракта в «Крокус Сити Холле» и повышенными мерами безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые российская сторона обязана предпринимать по следам масштабного теракта <…> и в связи с сохранением террористической угрозы. Этим вызвана необходимость проверочных мероприятий, осуществляемых нашими органами пограничного контроля на пунктах пропуска», — отметила Захарова, ее слова опубликованы на сайте МИД РФ. Представитель МИД также уточнила, что информация о большом количестве транспортных средств у контрольно-пропускных пунктов преувеличена, их число не превышает 30. Захарова добавила, что значительная часть иностранных граждан пытается покинуть РФ по окончании 90 дней из разрешенных 180, чтобы затем немедленно вернуться обратно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сообщения об очередях на границе с Казахстаном и запрете въезда в страну сухопутными маршрутами гражданам Таджикистана связан с сохранением террористической угрозы после теракта в «Крокус Сити Холле» и повышенными мерами безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые российская сторона обязана предпринимать по следам масштабного теракта <…> и в связи с сохранением террористической угрозы. Этим вызвана необходимость проверочных мероприятий, осуществляемых нашими органами пограничного контроля на пунктах пропуска», — отметила Захарова, ее слова опубликованы на сайте МИД РФ. Представитель МИД также уточнила, что информация о большом количестве транспортных средств у контрольно-пропускных пунктов преувеличена, их число не превышает 30. Захарова добавила, что значительная часть иностранных граждан пытается покинуть РФ по окончании 90 дней из разрешенных 180, чтобы затем немедленно вернуться обратно.