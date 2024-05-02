В Кургане обсуждают новые сроки окончания строительства скандальной школы. Инсайд

03 мая 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Школу в Заозерном планируют достроить до начала лета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане строительство скандальной школы в 12-м микрорайоне Заозерного планируют закончить до начала лета. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из строительной сферы. Объект должны были сдать еще полгода назад, но у застройщика неоднократно срывался график работ. «Готовность школы примерно 90-95%. Планируют закончить все работы до конца мая. Дальше объект будут готовить к сдаче», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU направляло запрос по теме в пресс-службы администрации города и предприятия-застройщика. На момент публикации ответы не поступили. В феврале губернатор региона Вадим Шумков раскритиковал затянувшееся строительство школы. По информации инсайдеров, глава региона давал поручение закончить объект в срок до 10 марта, однако работы не были завершены. Изначально школу на 1500 мест в Заозерном должны были сдать до декабря 2023 года, но из-за срыва графика работ сроки перенесли на новый год. Строительством объекта начинала заниматься московская компания «Авиапромстрой», но отказалась от проекта. Новым застройщиком стало предприятие «Курганстальмост». На фоне проблем со школой было несколько арестов — задержаны экс-глава городского УКСа Игорь Минин и директор столичной фирмы Денис Явшев. Также по ходу строительства сменился заказчик и руководители УКСа. Также сообщалось, что на объекте увеличилось число проверок. Субподрядчиков стали чаще собирать на совещания и требовали ускорить темпы работ, сообщали источники агентства. Работникам приходилось работать по ночам, чтобы быстрее сдать школу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане строительство скандальной школы в 12-м микрорайоне Заозерного планируют закончить до начала лета. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из строительной сферы. Объект должны были сдать еще полгода назад, но у застройщика неоднократно срывался график работ. «Готовность школы примерно 90-95%. Планируют закончить все работы до конца мая. Дальше объект будут готовить к сдаче», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU направляло запрос по теме в пресс-службы администрации города и предприятия-застройщика. На момент публикации ответы не поступили. В феврале губернатор региона Вадим Шумков раскритиковал затянувшееся строительство школы. По информации инсайдеров, глава региона давал поручение закончить объект в срок до 10 марта, однако работы не были завершены. Изначально школу на 1500 мест в Заозерном должны были сдать до декабря 2023 года, но из-за срыва графика работ сроки перенесли на новый год. Строительством объекта начинала заниматься московская компания «Авиапромстрой», но отказалась от проекта. Новым застройщиком стало предприятие «Курганстальмост». На фоне проблем со школой было несколько арестов — задержаны экс-глава городского УКСа Игорь Минин и директор столичной фирмы Денис Явшев. Также по ходу строительства сменился заказчик и руководители УКСа. Также сообщалось, что на объекте увеличилось число проверок. Субподрядчиков стали чаще собирать на совещания и требовали ускорить темпы работ, сообщали источники агентства. Работникам приходилось работать по ночам, чтобы быстрее сдать школу.