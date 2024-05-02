В Кургане на городском проспекте загорелась машина. Фото

03 мая 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

В Кургане загорелся автомобиль (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане на проспекте Конституции загорелся легковой автомобиль. Фото с места происшествия прислали читатели URA.RU. «В районе Энергетики взорвалась машина», — сообщают курганцы. На снимках виден горящий авто на проспекте Конституции. Инцидент снят недалеко от Областной детской больницы имени Красного креста. Рядом с горящим авто находится служебная машина ДПС. Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. На момент публикации новости ответ не был получен. В Кургане загорелся автомобиль на проспекте Конституции фото: пользователь Telegram с ником °|alnexs|° Инцидент с горящей машиной случился недалеко от областной детской больницы фото: пользователь Telegram с ником °|alnexs|° Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на проспекте Конституции загорелся легковой автомобиль. Фото с места происшествия прислали читатели URA.RU. «В районе Энергетики взорвалась машина», — сообщают курганцы. На снимках виден горящий авто на проспекте Конституции. Инцидент снят недалеко от Областной детской больницы имени Красного креста. Рядом с горящим авто находится служебная машина ДПС. Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. На момент публикации новости ответ не был получен.