02 мая 2024

В Кургане на городском проспекте загорелась машина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане загорелся автомобиль (архивное фото) Фото:

В Кургане на проспекте Конституции загорелся легковой автомобиль. Фото с места происшествия прислали читатели URA.RU.

«В районе Энергетики взорвалась машина», — сообщают курганцы. На снимках виден горящий авто на проспекте Конституции.

Инцидент снят недалеко от Областной детской больницы имени Красного креста. Рядом с горящим авто находится служебная машина ДПС. Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. На момент публикации новости ответ не был получен.

В Кургане загорелся автомобиль на проспекте Конституции
В Кургане загорелся автомобиль на проспекте Конституции
Инцидент с горящей машиной случился недалеко от областной детской больницы
Инцидент с горящей машиной случился недалеко от областной детской больницы

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В Кургане на проспекте Конституции загорелся легковой автомобиль. Фото с места происшествия прислали читатели URA.RU. «В районе Энергетики взорвалась машина», — сообщают курганцы. На снимках виден горящий авто на проспекте Конституции. Инцидент снят недалеко от Областной детской больницы имени Красного креста. Рядом с горящим авто находится служебная машина ДПС. Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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