В Кургане загорелся автомобиль (архивное фото)
В Кургане на проспекте Конституции загорелся легковой автомобиль. Фото с места происшествия прислали читатели URA.RU.
«В районе Энергетики взорвалась машина», — сообщают курганцы. На снимках виден горящий авто на проспекте Конституции.
Инцидент снят недалеко от Областной детской больницы имени Красного креста. Рядом с горящим авто находится служебная машина ДПС. Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. На момент публикации новости ответ не был получен.
В Кургане загорелся автомобиль на проспекте Конституции
Инцидент с горящей машиной случился недалеко от областной детской больницы
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