Пожилая пара уехала в чум и после звонка дочери больше на связь не выходила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники «Ямалспаса» вытащили из снежного плена пожилую пару, которая направлялась в свой чум в 30 км от поселка Сюнай-Сале. Тундровики застряли вместе со снегоходом и санями. Они успели дозвониться дочери и потом на связь больше не выходили. Поиски пропавших осложняла сильная метель. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. официально».

«С просьбой помочь в поисках пожилых родителей в „Ямалспас“ обратилась их дочь. Ранее ей дозвонился отец, сообщил, что их снегоход с санями застрял в десяти километрах от поселка Сюнай-Сале, и больше на связь не выходил. В свой чум, который находится в 30 км от поселка, семейная пара выехала из Яр-Сале почти девять часов назад. Спасатели немедленно отправились к месту ЧП», — сообщает источник.

Поиски осложняла сильная метель. Снегоход спасатели нашли на ощупь, затем начали откапывать сани. В них находилась женщина. «Ее муж ушел за помощью, а вернуться уже не смог — настолько он обессилел», — рассказывают спасатели автора канала.

Северянке оказали первую помощь. Госпитализация тундровикам не понадобилась.

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