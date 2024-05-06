Власти ЯНАО рассказали, какие дороги отремонтируют в этом году

Власти ЯНАО рассказали, в каких населенных пунктах округа будут отремонтированы участки дорог. Самые масштабные обновления трасс, подъездных участков пройдут в Новом Уренгое, Надымском и Пуровском районах, сообщает пресс-служба правительства округа. В нормативное состояние приведут 88 км дорог.
«В ямальских муниципалитетах в этом году приведут в нормативное состояние 88 км дорог. Самые масштабные обновления пройдут в Новом Уренгое, Надымском и Пуровском районах», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства. Источник приводит подробный перечень запланированных на дорогах Ямала работ.
- В Салехарде продолжится реконструкция на участке дороги, ведущей на Ангальский Мыс. Построят участок трассы до НТСН «Надежда».
- В Новом Уренгое сезон ремонта дорог начался в марте с капитального ремонта моста через реку Томчаруяха. На улице Арктической плиты заменят на асфальт, установят освещение и тротуары. Продолжится строительство Северной кольцевой дороги в сторону дачных кооперативов.
- В Ноябрьске начались работы на проспекте Мира. Строители приведут в порядок участок от пересечения с улицей Ленина до Холмогорской. Продолжится реконструкция улицы Ленина.
- В Надыме приступят к финальному этапу реконструкции восьмого проезда, который начался в 2022 году.
- В Лабытнанги завершится ремонт дорог на улице Школьной. В микрорайоне Обском и поселке Харп отремонтируют дороги, ведущие к социально значимым объектам.
- В Муравленко завершат реконструкцию центральной улицы Ленина. Планируется расширение проезжей части, установка систем освещения и водоотведения, двух теплых остановок.
Ремонтные работы будут вестись и в Шурышкарском, Ямальском, Тазовском районах округа. Всего в муниципалитетах Ямала приведут в нормативное состояние 88 км дорог.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО мосты между Лабытнанги и Харпом, Надымом и Салехардом, а также на подъезде к Аксарке находятся на особом внимании дорожных служб. В преддверии паводка идет уборка снега за ограждениями и на обочинах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!