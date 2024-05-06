Общество ЖКХ и Городская среда Власти ЯНАО рассказали, какие дороги отремонтируют в этом году В муниципалитетах Ямала приведут в нормативное состояние 88 км дорог 07 мая 2024 в 16:26 Размер текста - 17 + В нормативное состояние приведут 88 м городских и сельских дорог Ямала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО рассказали, в каких населенных пунктах округа будут отремонтированы участки дорог. Самые масштабные обновления трасс, подъездных участков пройдут в Новом Уренгое, Надымском и Пуровском районах, сообщает пресс-служба правительства округа. В нормативное состояние приведут 88 км дорог. «В ямальских муниципалитетах в этом году приведут в нормативное состояние 88 км дорог. Самые масштабные обновления пройдут в Новом Уренгое, Надымском и Пуровском районах», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства. Источник приводит подробный перечень запланированных на дорогах Ямала работ. В Салехарде продолжится реконструкция на участке дороги, ведущей на Ангальский Мыс. Построят участок трассы до НТСН «Надежда».

В Новом Уренгое сезон ремонта дорог начался в марте с капитального ремонта моста через реку Томчаруяха. На улице Арктической плиты заменят на асфальт, установят освещение и тротуары. Продолжится строительство Северной кольцевой дороги в сторону дачных кооперативов.

В Ноябрьске начались работы на проспекте Мира. Строители приведут в порядок участок от пересечения с улицей Ленина до Холмогорской. Продолжится реконструкция улицы Ленина.

В Надыме приступят к финальному этапу реконструкции восьмого проезда, который начался в 2022 году.

В Лабытнанги завершится ремонт дорог на улице Школьной. В микрорайоне Обском и поселке Харп отремонтируют дороги, ведущие к социально значимым объектам.

В Муравленко завершат реконструкцию центральной улицы Ленина. Планируется расширение проезжей части, установка систем освещения и водоотведения, двух теплых остановок. Ремонтные работы будут вестись и в Шурышкарском, Ямальском, Тазовском районах округа. Всего в муниципалитетах Ямала приведут в нормативное состояние 88 км дорог. Ранее сообщалось, что в ЯНАО мосты между Лабытнанги и Харпом, Надымом и Салехардом, а также на подъезде к Аксарке находятся на особом внимании дорожных служб. В преддверии паводка идет уборка снега за ограждениями и на обочинах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти ЯНАО рассказали, в каких населенных пунктах округа будут отремонтированы участки дорог. Самые масштабные обновления трасс, подъездных участков пройдут в Новом Уренгое, Надымском и Пуровском районах, сообщает пресс-служба правительства округа. В нормативное состояние приведут 88 км дорог. «В ямальских муниципалитетах в этом году приведут в нормативное состояние 88 км дорог. Самые масштабные обновления пройдут в Новом Уренгое, Надымском и Пуровском районах», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства. Источник приводит подробный перечень запланированных на дорогах Ямала работ. Ремонтные работы будут вестись и в Шурышкарском, Ямальском, Тазовском районах округа. Всего в муниципалитетах Ямала приведут в нормативное состояние 88 км дорог. Ранее сообщалось, что в ЯНАО мосты между Лабытнанги и Харпом, Надымом и Салехардом, а также на подъезде к Аксарке находятся на особом внимании дорожных служб. В преддверии паводка идет уборка снега за ограждениями и на обочинах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям