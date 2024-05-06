06 мая 2024

Власти ЯНАО рассказали, какие дороги отремонтируют в этом году

В муниципалитетах Ямала приведут в нормативное состояние 88 км дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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В нормативное состояние приведут 88 м городских и сельских дорог Ямала Фото:

Власти ЯНАО рассказали, в каких населенных пунктах округа будут отремонтированы участки дорог. Самые масштабные обновления трасс, подъездных участков пройдут в Новом Уренгое, Надымском и Пуровском районах, сообщает пресс-служба правительства округа. В нормативное состояние приведут 88 км дорог.

«В ямальских муниципалитетах в этом году приведут в нормативное состояние 88 км дорог. Самые масштабные обновления пройдут в Новом Уренгое, Надымском и Пуровском районах», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства. Источник приводит подробный перечень запланированных на дорогах Ямала работ.

  • В Салехарде продолжится реконструкция на участке дороги, ведущей на Ангальский Мыс. Построят участок трассы до НТСН «Надежда».
  • В Новом Уренгое сезон ремонта дорог начался в марте с капитального ремонта моста через реку Томчаруяха. На улице Арктической плиты заменят на асфальт, установят освещение и тротуары. Продолжится строительство Северной кольцевой дороги в сторону дачных кооперативов.
  • В Ноябрьске начались работы на проспекте Мира. Строители приведут в порядок участок от пересечения с улицей Ленина до Холмогорской. Продолжится реконструкция улицы Ленина.
  • В Надыме приступят к финальному этапу реконструкции восьмого проезда, который начался в 2022 году.
  • В Лабытнанги завершится ремонт дорог на улице Школьной. В микрорайоне Обском и поселке Харп отремонтируют дороги, ведущие к социально значимым объектам.
  • В Муравленко завершат реконструкцию центральной улицы Ленина. Планируется расширение проезжей части, установка систем освещения и водоотведения, двух теплых остановок.

Ремонтные работы будут вестись и в Шурышкарском, Ямальском, Тазовском районах округа. Всего в муниципалитетах Ямала приведут в нормативное состояние 88 км дорог.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО мосты между Лабытнанги и Харпом, Надымом и Салехардом, а также на подъезде к Аксарке находятся на особом внимании дорожных служб. В преддверии паводка идет уборка снега за ограждениями и на обочинах.

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Власти ЯНАО рассказали, в каких населенных пунктах округа будут отремонтированы участки дорог. Самые масштабные обновления трасс, подъездных участков пройдут в Новом Уренгое, Надымском и Пуровском районах, сообщает пресс-служба правительства округа. В нормативное состояние приведут 88 км дорог. «В ямальских муниципалитетах в этом году приведут в нормативное состояние 88 км дорог. Самые масштабные обновления пройдут в Новом Уренгое, Надымском и Пуровском районах», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства. Источник приводит подробный перечень запланированных на дорогах Ямала работ. Ремонтные работы будут вестись и в Шурышкарском, Ямальском, Тазовском районах округа. Всего в муниципалитетах Ямала приведут в нормативное состояние 88 км дорог. Ранее сообщалось, что в ЯНАО мосты между Лабытнанги и Харпом, Надымом и Салехардом, а также на подъезде к Аксарке находятся на особом внимании дорожных служб. В преддверии паводка идет уборка снега за ограждениями и на обочинах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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