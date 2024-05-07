После публикации URA.RU женщинам-ветеранам дали выплату к празднику

08 мая 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Женщины — ветераны боевых действий в Афганистане получили по 10 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительнице Кургана, ветерану боевых действий в Афганистане Галине Горбуновой перечислили выплату ко Дню Победы, анонсированную губернатором Вадимом Шумковым. Об этом URA.RU сообщила сама Горбунова. Ранее женщина рассказала агентству, что не может получить в органах социальной сферы информацию о том, положена ли ей выплата. «После публикации URA.RU мне позвонили из соцзащиты и пригласили оформить выплату. Я сообщила всем знакомым мне женщинам-ветеранам, чтобы они также обращались за выплатой. Мы оформили заявления. Выплаты нам перечислили. Спасибо!» — сообщила Горбунова. URA.RU писало, что участница Афганской войны возмутилась, что не дали выплату. Галина Горбунова пояснила, что была вольнонаемной. Имеет удостоверение ветерана боевых действий, но документ отличается от удостоверений военнослужащих. Несмотря на риск, которому подвергались курганцы, работая в Афганистане во время войны, и статус ветерана боевых действий, они практически не имеют льгот и чувствуют себя забытыми. В пресс-службе правительства Курганской области агентству уточнили, что выплату получат все ветераны боевых действий. Если сведений о ветеранах нет в базах данных, нужно обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства. В Курганской области больше 17 тысяч человек получат выплаты к 9 Мая. Подробнее о том, кому положены выплаты — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительнице Кургана, ветерану боевых действий в Афганистане Галине Горбуновой перечислили выплату ко Дню Победы, анонсированную губернатором Вадимом Шумковым. Об этом URA.RU сообщила сама Горбунова. Ранее женщина рассказала агентству, что не может получить в органах социальной сферы информацию о том, положена ли ей выплата. «После публикации URA.RU мне позвонили из соцзащиты и пригласили оформить выплату. Я сообщила всем знакомым мне женщинам-ветеранам, чтобы они также обращались за выплатой. Мы оформили заявления. Выплаты нам перечислили. Спасибо!» — сообщила Горбунова. URA.RU писало, что участница Афганской войны возмутилась, что не дали выплату. Галина Горбунова пояснила, что была вольнонаемной. Имеет удостоверение ветерана боевых действий, но документ отличается от удостоверений военнослужащих. Несмотря на риск, которому подвергались курганцы, работая в Афганистане во время войны, и статус ветерана боевых действий, они практически не имеют льгот и чувствуют себя забытыми. В пресс-службе правительства Курганской области агентству уточнили, что выплату получат все ветераны боевых действий. Если сведений о ветеранах нет в базах данных, нужно обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства. В Курганской области больше 17 тысяч человек получат выплаты к 9 Мая. Подробнее о том, кому положены выплаты — в материале URA.RU.