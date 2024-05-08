Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» почтили память героев Великой Отечественной войны красивой массовой акцией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
Шесть тысяч сотрудников зажгли огни и устроили минуту молчания, а после вышли на улицу и выстроились с фотографиями родных в «Бессмертный полк». В завершение акции они станцевали под песню Ярослава Евдокимова «Майский вальс».
«Сима-ленд» ежегодно устраивает яркие массовые акции перед 9 мая. В 2023 году в преддверии Дня Победы сотрудники собрались в большом зале головного офиса компании и хором исполнили песню «Нам нужна одна победа» на стихотворение Булата Окуджавы.
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