Тысячи сотрудников «Сима-ленда» устроили акцию «Бессмертного полка». Видео

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Арт-кластер "Таврида" в Сима-ленде. Екатеринбург, сима ленд
Шествие прошло возле офиса компании Фото:

Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» почтили память героев Великой Отечественной войны красивой массовой акцией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

Шесть тысяч сотрудников зажгли огни и устроили минуту молчания, а после вышли на улицу и выстроились с фотографиями родных в «Бессмертный полк». В завершение акции они станцевали под песню Ярослава Евдокимова «Майский вальс».

«Сима-ленд» ежегодно устраивает яркие массовые акции перед 9 мая. В 2023 году в преддверии Дня Победы сотрудники собрались в большом зале головного офиса компании и хором исполнили песню «Нам нужна одна победа» на стихотворение Булата Окуджавы.

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Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» почтили память героев Великой Отечественной войны красивой массовой акцией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. Шесть тысяч сотрудников зажгли огни и устроили минуту молчания, а после вышли на улицу и выстроились с фотографиями родных в «Бессмертный полк». В завершение акции они станцевали под песню Ярослава Евдокимова «Майский вальс». «Сима-ленд» ежегодно устраивает яркие массовые акции перед 9 мая. В 2023 году в преддверии Дня Победы сотрудники собрались в большом зале головного офиса компании и хором исполнили песню «Нам нужна одна победа» на стихотворение Булата Окуджавы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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