Тысячи сотрудников «Сима-ленда» устроили акцию «Бессмертного полка». Видео

08 мая 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Шествие прошло возле офиса компании Фото: Размик Закарян © URA.RU Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» почтили память героев Великой Отечественной войны красивой массовой акцией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. Шесть тысяч сотрудников зажгли огни и устроили минуту молчания, а после вышли на улицу и выстроились с фотографиями родных в «Бессмертный полк». В завершение акции они станцевали под песню Ярослава Евдокимова «Майский вальс». «Сима-ленд» ежегодно устраивает яркие массовые акции перед 9 мая. В 2023 году в преддверии Дня Победы сотрудники собрались в большом зале головного офиса компании и хором исполнили песню «Нам нужна одна победа» на стихотворение Булата Окуджавы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» почтили память героев Великой Отечественной войны красивой массовой акцией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. Шесть тысяч сотрудников зажгли огни и устроили минуту молчания, а после вышли на улицу и выстроились с фотографиями родных в «Бессмертный полк». В завершение акции они станцевали под песню Ярослава Евдокимова «Майский вальс». «Сима-ленд» ежегодно устраивает яркие массовые акции перед 9 мая. В 2023 году в преддверии Дня Победы сотрудники собрались в большом зале головного офиса компании и хором исполнили песню «Нам нужна одна победа» на стихотворение Булата Окуджавы.