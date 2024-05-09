Президент Таджикистана предложил Путину обсудить вопрос с мигрантами

09 мая 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Эмомали Рахмон предложил Владимиру Путину обсудить тему мигрантов Фото: Официальный сайт Президента Таджикистана Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе переговоров с российским главой Владимиром Путиным предложил обсудить вопрос, связанные с мигрантами, которые приезжают в Россию на заработки. Он обозначил этот вопрос как щепетильный. «Конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению к нашим трудовым мигрантам. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов», — сказал Эмомали Рахмон в ходе встречи с Путиным. Сообщение передает РИА Новости. В ходе переговоров с российским президентом Рахмон также высказался по поводу теракта в «Крокус Сити Холе», исполнителями которого оказались жителями Таджикистана. В связи с этим таджикский лидер подчеркнул, что теракт нанес серьезный репутационный ущерб его стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе переговоров с российским главой Владимиром Путиным предложил обсудить вопрос, связанные с мигрантами, которые приезжают в Россию на заработки. Он обозначил этот вопрос как щепетильный. «Конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению к нашим трудовым мигрантам. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов», — сказал Эмомали Рахмон в ходе встречи с Путиным. Сообщение передает РИА Новости. В ходе переговоров с российским президентом Рахмон также высказался по поводу теракта в «Крокус Сити Холе», исполнителями которого оказались жителями Таджикистана. В связи с этим таджикский лидер подчеркнул, что теракт нанес серьезный репутационный ущерб его стране.