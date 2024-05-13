В Тобольске начали производство шоколада с хреном и соленым огурцом

13 мая 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

Тобольский шоколад изготавливается по технологии царского двора Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тобольске открыт набор на мастер-классы в школу шоколатье, где ученикам откроют секреты приготовления тобольского шоколада. Как рассказала URA.RU руководитель «Школы шоколатье от мануфактуры шоколада Дарьи Егоровой», в оригинальных рецептах используются продукты, которые являются традиционными для региона, например, хрен или соленый огурец с медом. «Шоколад называется тобольским, потому что его делают по технологии царского двора, как это делали праотцы кондитерского искусства в России. Мы делаем шоколад лучше, чем по ГОСТу. И плюс у нас необычные наполнители, например, черемуховый или с княженикой — любимой ягодой Дмитрия Менделеева, шоколад с огурцом и медом — гастротрадиция с названием „монастырский бутерброд“», — рассказала URA.RU Дарья Егорова. Мастер-классы по приготовления тобольского шоколада пройдут в рамках фестиваля «Кофе, джаз и шоколад», который начнется 18 мая. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет фестиваль сидра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске открыт набор на мастер-классы в школу шоколатье, где ученикам откроют секреты приготовления тобольского шоколада. Как рассказала URA.RU руководитель «Школы шоколатье от мануфактуры шоколада Дарьи Егоровой», в оригинальных рецептах используются продукты, которые являются традиционными для региона, например, хрен или соленый огурец с медом. «Шоколад называется тобольским, потому что его делают по технологии царского двора, как это делали праотцы кондитерского искусства в России. Мы делаем шоколад лучше, чем по ГОСТу. И плюс у нас необычные наполнители, например, черемуховый или с княженикой — любимой ягодой Дмитрия Менделеева, шоколад с огурцом и медом — гастротрадиция с названием „монастырский бутерброд“», — рассказала URA.RU Дарья Егорова. Мастер-классы по приготовления тобольского шоколада пройдут в рамках фестиваля «Кофе, джаз и шоколад», который начнется 18 мая. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет фестиваль сидра.