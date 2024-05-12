В Тюмени пройдет званый ужин с поваром-тиктокером

13 мая 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Во время ужина состоится дегустация вин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В тюменском ресторане проведут ужин в формате Chef Table, где пять курсов блюд приготовит шеф-повар Владимир Баландин. Как рассказал URA.RU ресторатор, на ужине будут представлены закуски, основные блюда и десерты. Владимир Баландин известен на всю России благодаря своим видео в TikTok. «Приготовим пять курсов блюд, будет винная дегустация. Это Chef Table со мной и сомелье ресторана „Посейдон“ Дмитрием Гурьевым. В меню будут такие позиции, как например, тартар из говядины с джонджоли и ледяной брынзой, судак с кремом брокколи, брокколини и соусом из „шашлычного“ шпината и клубничный тарт с франжипаном», — рассказал URA.RU шеф-повар Владимир Баландин. Шеф-повар Владимир Баландин приобрел популярность благодаря социальной сети TikTok — на его аккаунт подписано более 500 тыс человек, общее количество просмотров — 5,7 млн. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени и Тобольске проходит гастрофестиваль, посвященный химику Дмитрию Мендлееву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменском ресторане проведут ужин в формате Chef Table, где пять курсов блюд приготовит шеф-повар Владимир Баландин. Как рассказал URA.RU ресторатор, на ужине будут представлены закуски, основные блюда и десерты. Владимир Баландин известен на всю России благодаря своим видео в TikTok. «Приготовим пять курсов блюд, будет винная дегустация. Это Chef Table со мной и сомелье ресторана „Посейдон“ Дмитрием Гурьевым. В меню будут такие позиции, как например, тартар из говядины с джонджоли и ледяной брынзой, судак с кремом брокколи, брокколини и соусом из „шашлычного“ шпината и клубничный тарт с франжипаном», — рассказал URA.RU шеф-повар Владимир Баландин. Шеф-повар Владимир Баландин приобрел популярность благодаря социальной сети TikTok — на его аккаунт подписано более 500 тыс человек, общее количество просмотров — 5,7 млн. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени и Тобольске проходит гастрофестиваль, посвященный химику Дмитрию Мендлееву.