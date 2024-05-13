Солдата-срочника из ЯНАО отправили на медкомиссию после вмешательства омбудсмена

14 мая 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Срочнику из ЯНАО проведут повторную медкомиссию из-за обострения заболеваний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Солдату-срочнику из ЯНАО потребовалось лечение во время прохождения армейской службы. Проблемы со здоровьем у него наблюдались и до призыва, но в армии особенно обострились, теперь его ждет повторная медкомиссия, сообщил ямальский омбудсмен по правам человека Андрей Нестерук. «В мой адрес обратилась жительница поселка Уренгой — мать военнослужащего срочной службы с просьбой помочь ей сохранить здоровье ее сына Сергея. Ему было оказано лечение, которое помогло предотвратить развитие воспаления в суставах, также мы смогли добиться повторной военно-врачебной комиссии, которая будет проведена 14 мая», — написал Андрей Нестерук в личном telegram-канале. Сергей и ранее имел заболевания, но окружной комиссией был признан годным (с ограничениями) к военной службе. После распределения во Владикавказ у него начали обостряться хронические заболевания, солдат стал хромать и испытывал боль в спине и коленях. Мать военного обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Благодаря взаимодействию с Минобороны, надзорными органами и уполномоченным по правам человека в республике Северная Осетия-Алания, лечение было проведено. Осенний призыв в округе прошел с 1 ноября по 31 декабря 2023 года. На срочную службу было призвано около тысячи ямальских призывников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдату-срочнику из ЯНАО потребовалось лечение во время прохождения армейской службы. Проблемы со здоровьем у него наблюдались и до призыва, но в армии особенно обострились, теперь его ждет повторная медкомиссия, сообщил ямальский омбудсмен по правам человека Андрей Нестерук. «В мой адрес обратилась жительница поселка Уренгой — мать военнослужащего срочной службы с просьбой помочь ей сохранить здоровье ее сына Сергея. Ему было оказано лечение, которое помогло предотвратить развитие воспаления в суставах, также мы смогли добиться повторной военно-врачебной комиссии, которая будет проведена 14 мая», — написал Андрей Нестерук в личном telegram-канале. Сергей и ранее имел заболевания, но окружной комиссией был признан годным (с ограничениями) к военной службе. После распределения во Владикавказ у него начали обостряться хронические заболевания, солдат стал хромать и испытывал боль в спине и коленях. Мать военного обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Благодаря взаимодействию с Минобороны, надзорными органами и уполномоченным по правам человека в республике Северная Осетия-Алания, лечение было проведено. Осенний призыв в округе прошел с 1 ноября по 31 декабря 2023 года. На срочную службу было призвано около тысячи ямальских призывников.