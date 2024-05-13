13 мая 2024
12 мая 2024

Солдата-срочника из ЯНАО отправили на медкомиссию после вмешательства омбудсмена

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Весенний призыв на областном сборном пункте "Егоршино". Свердловская область, Артемовский, терапевт, медосмотр, диспансеризация, медкомиссия
Срочнику из ЯНАО проведут повторную медкомиссию из-за обострения заболеваний Фото:

Солдату-срочнику из ЯНАО потребовалось лечение во время прохождения армейской службы. Проблемы со здоровьем у него наблюдались и до призыва, но в армии особенно обострились, теперь его ждет повторная медкомиссия, сообщил ямальский омбудсмен по правам человека Андрей Нестерук.

«В мой адрес обратилась жительница поселка Уренгой — мать военнослужащего срочной службы с просьбой помочь ей сохранить здоровье ее сына Сергея. Ему было оказано лечение, которое помогло предотвратить развитие воспаления в суставах, также мы смогли добиться повторной военно-врачебной комиссии, которая будет проведена 14 мая», — написал Андрей Нестерук в личном telegram-канале.

Сергей и ранее имел заболевания, но окружной комиссией был признан годным (с ограничениями) к военной службе. После распределения во Владикавказ у него начали обостряться хронические заболевания, солдат стал хромать и испытывал боль в спине и коленях. Мать военного обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Благодаря взаимодействию с Минобороны, надзорными органами и уполномоченным по правам человека в республике Северная Осетия-Алания, лечение было проведено.

Осенний призыв в округе прошел с 1 ноября по 31 декабря 2023 года. На срочную службу было призвано около тысячи ямальских призывников.

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Солдату-срочнику из ЯНАО потребовалось лечение во время прохождения армейской службы. Проблемы со здоровьем у него наблюдались и до призыва, но в армии особенно обострились, теперь его ждет повторная медкомиссия, сообщил ямальский омбудсмен по правам человека Андрей Нестерук. «В мой адрес обратилась жительница поселка Уренгой — мать военнослужащего срочной службы с просьбой помочь ей сохранить здоровье ее сына Сергея. Ему было оказано лечение, которое помогло предотвратить развитие воспаления в суставах, также мы смогли добиться повторной военно-врачебной комиссии, которая будет проведена 14 мая», — написал Андрей Нестерук в личном telegram-канале. Сергей и ранее имел заболевания, но окружной комиссией был признан годным (с ограничениями) к военной службе. После распределения во Владикавказ у него начали обостряться хронические заболевания, солдат стал хромать и испытывал боль в спине и коленях. Мать военного обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Благодаря взаимодействию с Минобороны, надзорными органами и уполномоченным по правам человека в республике Северная Осетия-Алания, лечение было проведено. Осенний призыв в округе прошел с 1 ноября по 31 декабря 2023 года. На срочную службу было призвано около тысячи ямальских призывников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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