Директор тюменского депобра трудоустроила жену замгубернатора на прошлом месте работы

В расследовании директора тюменского депобра вскрылись новые подробности

14 мая 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Супругу тюменского замгубернатора устроили на управляющую должность в ТИУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директор тюменского департамента образования Вероника Ефремова устроила жену замгубернатора в управление научной статистики и аналитики, работая в должности ректора ТИУ. В тюменской политтусовке предполагают, что управление было создано специально для супруги замгубернатора Владимира Чейметова Валерии. Об этом URA.RU сообщили анонимные источники. «Чейметова возглавляет это управление. Параллельно с этим управлением, куда трудоустроили Чейметову, существует другое, с почти аналогичными функциями. Вероятно, новый ректор Юрий Клочков будет упразднять фиктивную структуру», — говорят собеседники агентства. Информация вскрылась в ходе проверки силовиков, которую возбудили по подозрению в нецелевом расходовании средств в ТИУ при руководстве Вероники Ефремовой. Агентство направило запросы в правительство Тюменской области, а также в университет. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе проверки вскрылась информация о многомиллионных долгах ТИУ и кредитах на выплаты заработных плат. Также во время расследования стало известно о том, что двое проректора имели судимость. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор тюменского департамента образования Вероника Ефремова устроила жену замгубернатора в управление научной статистики и аналитики, работая в должности ректора ТИУ. В тюменской политтусовке предполагают, что управление было создано специально для супруги замгубернатора Владимира Чейметова Валерии. Об этом URA.RU сообщили анонимные источники. «Чейметова возглавляет это управление. Параллельно с этим управлением, куда трудоустроили Чейметову, существует другое, с почти аналогичными функциями. Вероятно, новый ректор Юрий Клочков будет упразднять фиктивную структуру», — говорят собеседники агентства. Информация вскрылась в ходе проверки силовиков, которую возбудили по подозрению в нецелевом расходовании средств в ТИУ при руководстве Вероники Ефремовой. Агентство направило запросы в правительство Тюменской области, а также в университет. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе проверки вскрылась информация о многомиллионных долгах ТИУ и кредитах на выплаты заработных плат. Также во время расследования стало известно о том, что двое проректора имели судимость.