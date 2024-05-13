13 мая 2024

Директор тюменского депобра трудоустроила жену замгубернатора на прошлом месте работы

В расследовании директора тюменского депобра вскрылись новые подробности
© Служба новостей «URA.RU»
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Супругу тюменского замгубернатора устроили на управляющую должность в ТИУ Фото:

Директор тюменского департамента образования Вероника Ефремова устроила жену замгубернатора в управление научной статистики и аналитики, работая в должности ректора ТИУ. В тюменской политтусовке предполагают, что управление было создано специально для супруги замгубернатора Владимира Чейметова Валерии. Об этом URA.RU сообщили анонимные источники.

«Чейметова возглавляет это управление. Параллельно с этим управлением, куда трудоустроили Чейметову, существует другое, с почти аналогичными функциями. Вероятно, новый ректор Юрий Клочков будет упразднять фиктивную структуру», — говорят собеседники агентства.

Информация вскрылась в ходе проверки силовиков, которую возбудили по подозрению в нецелевом расходовании средств в ТИУ при руководстве Вероники Ефремовой. Агентство направило запросы в правительство Тюменской области, а также в университет. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU сообщало, что в ходе проверки вскрылась информация о многомиллионных долгах ТИУ и кредитах на выплаты заработных плат. Также во время расследования стало известно о том, что двое проректора имели судимость.

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Директор тюменского департамента образования Вероника Ефремова устроила жену замгубернатора в управление научной статистики и аналитики, работая в должности ректора ТИУ. В тюменской политтусовке предполагают, что управление было создано специально для супруги замгубернатора Владимира Чейметова Валерии. Об этом URA.RU сообщили анонимные источники. «Чейметова возглавляет это управление. Параллельно с этим управлением, куда трудоустроили Чейметову, существует другое, с почти аналогичными функциями. Вероятно, новый ректор Юрий Клочков будет упразднять фиктивную структуру», — говорят собеседники агентства. Информация вскрылась в ходе проверки силовиков, которую возбудили по подозрению в нецелевом расходовании средств в ТИУ при руководстве Вероники Ефремовой. Агентство направило запросы в правительство Тюменской области, а также в университет. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе проверки вскрылась информация о многомиллионных долгах ТИУ и кредитах на выплаты заработных плат. Также во время расследования стало известно о том, что двое проректора имели судимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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